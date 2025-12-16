Antisemitismo: un odio infame che va chiamato per nome…l’opinione di Rita Faletti

Nel mondo non c’è più pace per gli ebrei. Attaccati per strada, fuori dai luoghi di culto, perfino in casa, la caccia all’ebreo è diventata l’ossessione di islamici radicalizzati che agiscono allo scoperto, spesso in un clima di complicità o indifferenza delle istituzioni, di partiti politici, di persone comuni intossicate da un odio insensato alimentato da ignoranza, pregiudizio, pseudoragioni sociologiche, politiche, culturali o psichiatriche. L’attacco terroristico più feroce dal 7 ottobre è avvenuto in Australia, sulla spiaggia di Bondi, a Sydney, durante l’Hanukkah, la festa delle luci, una delle più importanti della tradizione ebraica. Due individui, padre e figlio, hanno fatto fuoco all’impazzata contro le persone che stavano festeggiando, uccidendone 15 e ferendone 29. Durante la sparatoria, le prove video non hanno mostrato alcun intervento della polizia, inchiodando alle proprie responsabilità il primo ministro Albanese, accusato da Netanyahu di aver incoraggiato “l’odio per gli ebrei che ora infesta le vostre strade”. Un’accusa pesante e giustificata dal silenzio di Albanese in un paio, e forse più, di circostanze: quando una folla si era scagliata contro la sinagoga Central Shule Chabad a Melbourne, in occasione dell’anniversario della Notte dei Cristalli, e quando le famiglie degli ostaggi israeliani erano fuggite dai manifestanti che li avevano aggrediti, definendoli “assassini di bambini”. Un comportamento inqualificabile e in odore di antisemitismo in una democrazia che a parole difende le minoranze e nei fatti tollera che le sinagoghe vengano incendiate, centri per l’infanzia e strutture private ebraiche vengano distrutte e gruppi radicalizzati prosperino, finanziati da Iran e Qatar. Per inciso, l’Australia si è trovata nella necessità di espellere numerosi diplomatici iraniani. Qualche giorno prima dell’attacco a Bondi Beach, il rabbino di Sydney, una delle vittime, aveva scritto ad Albanese: “Gli ebrei sono stati strappati dalla loro terra più e più volte da leader che ora sono ricordati con disprezzo nelle pagine della storia. Lei ha l’opportunità di schierarsi dalla parte della verità e della giustizia”. Il Mossad aveva allertato l’Australia nei giorni precedenti la vile strage senza che le autorità ritenessero opportuno fornire un’adeguata sicurezza. Inoltre, contrariamente a quanto accade in Europa, dove i luoghi di culto ebraici sono presidiati giorno e notte dalle Forze dell’ordine, in Australia sono le comunità ebraiche a doversene accollare l’onere. L’arcivescovo di Sidney, mons. Fisher, ha scritto: “Da oltre due anni si è sviluppato un clima di antisemitismo pubblico che ha portato a intimidazione, divisione e alla normalizzazione di un linguaggio incendiario. Di fronte alla mia stessa cattedrale, a Hyde Park, si sono svolte manifestazioni settimanali in cui messaggi infiammatori sono stati regolarmente espressi, messaggi che non potevano che ‘alzare la temperatura’ e forse contribuire alla radicalizzazione. Questo deve finire”. E aggiunge: “Il palese e cinico disprezzo per la vita umana, e l’odio di alcune persone verso tutti gli ebrei, costituiscono un male indicibile che deve essere ripudiato da ogni australiano. Gesù era un ebreo, nato da una madre ebrea, nato come soggetto della Legge ebraica. Maria e Giuseppe erano ebrei. Così pure nostro padre Abramo e tutti i profeti, così come tutti e dodici gli apostoli. I cristiani sono figli degli ebrei. E quindi un attacco agli ebrei è un attacco contro tutti noi”. Non sono i soliti comunicati di circostanza, come si capisce dalle parole del presidente della Conferenza episcopale australiana, mons. Timothy Costelloe: “In un paese che si vanta della propria tolleranza e della sua ospitalità aperta e generosa, questo cieco pregiudizio e questo odio indicano una macchia oscura e distruttiva nella nostra società che minaccia non solo i nostri fratelli e sorelle ebrei, ma in realtà tutti noi”. Gli fa eco il presidente del Consiglio della Chiesa evangelica in Germania, il vescovo Kirsten Fehrs: “E’ terribile che gli ebrei di tutto il mondo debbano di nuovo temere per la loro sicurezza, e mi fa male che all’inizio della festa delle luci di Hanukkah sia avvenuto un attacco così abominevole alla comunità ebraica in Australia. Con tutta la sua asprezza, come chiesa protestante, condanniamo ogni forma di antisemitismo, oggi e in futuro”. Anche Leone XIV ha parlato: “Oggi desidero affidare al Signore le vittime della strage terroristica compiuta a Sydney contro la comunità ebraica”, e la Conferenza episcopale italiana ha ribadito la ferma condanna all’antisemitismo, esortando i cattolici italiani a ripudiare ogni forma di violenza, sia verbale sia fisica. “La Chiesa in Italia non smetterà di contrastare l’odio verso gli ebrei perché fedele a ciò che ha di più caro e radicato nella sua coscienza: il vincolo con cui il popolo del Nuovo Testamento è spiritualmente legato con la stirpe di Abramo”. Ora il Mossad è chiamato ad aiutare l’intelligence australiana nell’inchiesta sul massacro e Netanyahu ha detto che Israele sta proteggendo l’Europa dalla diffusione del terrorismo. “Israele è lo scudo dell’Europa in medio oriente dal terrorismo che senza di noi si diffonderebbe e molte più persone si riverserebbero in Europa. Quando proteggiamo noi stessi, proteggiamo anche l’Europa”. L’odio contro gli ebrei è emergenza anche in Italia, dove il Partito “democratico” si rifiuta di prenderne atto e si ricopre di vergogna accusando Delrio di fascismo e arrivando a richiederne l’espulsione per aver depositato il ddl n° 1722 (prevenzione, contrasto e lotta contro l’antisemitismo…) che rimanda alla “definizione operativa” dell’Ihra. Da notare che nel 2017 il Parlamento europeo votò una risoluzione sull’antisemitismo che adottava quella definizione e tutti, proprio tutti, Schlein, Boccia, Provenzano e Conte compresi, la votarono, anche quelli che oggi la contestano. Si accordino con il cervello prima di pensare di governare il paese.

Salva