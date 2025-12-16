Ragusa. L’ANPP dona 1.700 Euro alla ricerca sulla Fibrosi Cistica e riconosce i meriti dei suoi volontari

Ragusa, 16 dicembre 2025 – Una significativa cerimonia si è tenuta presso la sede dell’Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria (ANPP), che ha voluto unire solidarietà e riconoscimento del merito in un unico, partecipato evento.

L’iniziativa clou della giornata è stata la consegna di un assegno di circa 1.700 euro a favore della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica (FFC Ricerca). I fondi sono stati raccolti dall’ANPP attraverso l’acquisto solidale di panettoni, dimostrando il forte impegno sociale dell’Associazione.

L’assegno è stato consegnato dal Presidente dell’ANPP al Sig. Daniele La Lota, Delegato provinciale della Fondazione.

L’evento ha visto la partecipazione dell’assessore alla Sanità e Politiche della Salute, Giovanni Iacono, che ha sottolineato l’importanza del connubio tra associazionismo e sostegno alla ricerca. L’Assessore Iacono, insieme alla Fondazione, sta attivamente promuovendo la campagna per l’inserimento del test gratuito per la fibrosi cistica nel Servizio Sanitario Nazionale (SSN), un passo fondamentale per la diagnosi precoce.

La cerimonia è proseguita con un momento dedicato al riconoscimento dei meriti interni. Sono state insignite di benemerenze diverse unità dell’Associazione che si sono particolarmente distinte nel corso dell’anno per le loro encomiabili attività di volontariato e di servizio alla collettività.

Le benemerenze sono state consegnate congiuntamente dal Presidente dell’ANPP, dall’assessore Iacono e dal Commissario Capo Claudio Iacobelli, a testimonianza del valore istituzionale attribuito all’impegno dei volontari.

