  • 16 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 16 Dicembre 2025 -
Modica | Sport | Vittoria

Coppa Italia. Modica Calcio e Vittoria si giocano il pass al “Pietro Scollo”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 16 Dicembre 2025 -Il calcio ibleo si ferma per uno degli appuntamenti più sentiti della stagione. Domani, mercoledì 17 dicembre, alle  14:30, lo stadio “Pietro Scollo” di Modica aprirà i cancelli per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Di fronte, Modica Calcio e Vittoria: un derby che non è mai una partita come le altre, ma che stavolta mette in palio un biglietto pesantissimo per la finalissima regionale.

Dopo il pareggio della gara d’andata, l’equilibrio è totale. Non ci sono più calcoli da fare: la sfida è un autentico “dentro o fuori”. Con lo spettro dei calci di rigore sullo sfondo in caso di ulteriore parità, la tensione sarà altissima dal primo al novantesimo minuto.

Entrambe le formazioni arrivano all’appuntamento nel pieno della condizione. I padroni di casa guidano il girone B di Eccellenza con tre punti di vantaggio sull’Avola. La squadra di mister Raciti sta vivendo un momento magico e non ha intenzione di frenare la propria corsa.  Dopo il recente cambio in panchina, il Vittoria ha ritrovato smalto. Nonostante un leggero appannamento nell’ultimo mese, la squadra occupa il quarto posto in campionato e vede nella Coppa l’occasione perfetta per consacrare il proprio rilancio.

Qui Modica: Mister Raciti recupera una pedina fondamentale: Romano torna tra i pali dopo aver scontato la squalifica in campionato. Unica nota dolente l’assenza di Federico, giovane talento in forte crescita che dovrà saltare il match.

Qui Vittoria: Emergenza a centrocampo per gli ospiti. Il tecnico biancorosso dovrà rinunciare a Solomon e Russotto, entrambi fermati dal giudice sportivo. Assenze pesanti, che obbligheranno la squadra a una prova di carattere ancora superiore per espugnare il “Scollo”.

Ecco la lista completa dei calciatori del Modica Calcio pronti per la battaglia:

RuoloGiocatori
PortieriRomano, Truppo, Calabrese
DifensoriBrugaletta N., Mollica, Sclafani, Brugaletta S., Spadaro S., Sangare, Intzidis
CentrocampistiValenca, Incatasciato, Sessa, Asero, Alioto, Misseri, Cappello
AttaccantiBelluso, Savasta, Torres, Bonanno

La vincente di questa sfida avrà l’onore di rappresentare il girone B nella finalissima, dove incontrerà una tra Unitas Sciacca e Partinicaudace. Restano solo 90 minuti per decidere chi potrà continuare a sognare il trofeo.

© Riproduzione riservata
586378

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube