Coppa Italia. Modica Calcio e Vittoria si giocano il pass al “Pietro Scollo”

Modica, 16 Dicembre 2025 -Il calcio ibleo si ferma per uno degli appuntamenti più sentiti della stagione. Domani, mercoledì 17 dicembre, alle 14:30, lo stadio “Pietro Scollo” di Modica aprirà i cancelli per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Di fronte, Modica Calcio e Vittoria: un derby che non è mai una partita come le altre, ma che stavolta mette in palio un biglietto pesantissimo per la finalissima regionale.

Dopo il pareggio della gara d’andata, l’equilibrio è totale. Non ci sono più calcoli da fare: la sfida è un autentico “dentro o fuori”. Con lo spettro dei calci di rigore sullo sfondo in caso di ulteriore parità, la tensione sarà altissima dal primo al novantesimo minuto.

Entrambe le formazioni arrivano all’appuntamento nel pieno della condizione. I padroni di casa guidano il girone B di Eccellenza con tre punti di vantaggio sull’Avola. La squadra di mister Raciti sta vivendo un momento magico e non ha intenzione di frenare la propria corsa. Dopo il recente cambio in panchina, il Vittoria ha ritrovato smalto. Nonostante un leggero appannamento nell’ultimo mese, la squadra occupa il quarto posto in campionato e vede nella Coppa l’occasione perfetta per consacrare il proprio rilancio.

Qui Modica: Mister Raciti recupera una pedina fondamentale: Romano torna tra i pali dopo aver scontato la squalifica in campionato. Unica nota dolente l’assenza di Federico, giovane talento in forte crescita che dovrà saltare il match.

Qui Vittoria: Emergenza a centrocampo per gli ospiti. Il tecnico biancorosso dovrà rinunciare a Solomon e Russotto, entrambi fermati dal giudice sportivo. Assenze pesanti, che obbligheranno la squadra a una prova di carattere ancora superiore per espugnare il “Scollo”.

Ecco la lista completa dei calciatori del Modica Calcio pronti per la battaglia:

Ruolo Giocatori Portieri Romano, Truppo, Calabrese Difensori Brugaletta N., Mollica, Sclafani, Brugaletta S., Spadaro S., Sangare, Intzidis Centrocampisti Valenca, Incatasciato, Sessa, Asero, Alioto, Misseri, Cappello Attaccanti Belluso, Savasta, Torres, Bonanno

La vincente di questa sfida avrà l’onore di rappresentare il girone B nella finalissima, dove incontrerà una tra Unitas Sciacca e Partinicaudace. Restano solo 90 minuti per decidere chi potrà continuare a sognare il trofeo.

