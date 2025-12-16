  • 16 Dicembre 2025 -
Modica | Sport

II Prova regionale Under14. La Scherma Modica protagonista a Caltagirone

Caltagirone, 16 dicembre 2025 – Una domenica di grandi soddisfazioni per la Conad Scherma Modica, che rientra dalla II Prova Regionale Under 14, svoltasi a Caltagirone, con un bilancio più che positivo fatto di 3 vittorie, 5 secondi posti, 7 terzi posti e ottime prestazioni complessive da parte di tutto il gruppo. Sulle pedane calatine brillano in particolare Simone Cobuzio, primo classificato nella categoria ragazzi/allievi fioretto; con una conferma rispetto alla prima prova della stagione Sofia Spadaro che riconquista il gradino più alto del podio tra le ragazze/allieve fioretto e Giorgia Maria Gurrieri che ritorna vincente nella categoria giovanissime fioretto. Risultati importanti anche per i numerosi secondi posti, a partire da Serena Stracquadanio (giovanissime fioretto) e Celeste Guccione (ragazze/allieve fioretto) che si sono ritrovate in finale in un derby tutto modicano, rispettivamente contro Giorgia e Sofia. A completare il quadro degli argenti: Gaia Falzone tra le bambine fioretto, Emma Basile nelle giovanissime spada e Francesco Agosta nei giovanissimi spada; tutti protagonisti di gare combattute e di grande qualità. Sul terzo gradino del podio, a testimonianza della profondità e della compattezza del gruppo modicano: Amelia Roccuzzo (bambine fioretto), Jacopo Tebaldi (maschietti spada), Rosario Barone (giovanissimi fioretto), Giuseppe Di Stefano (giovanissimi spada), Emma Petriliggieri (giovanissime fioretto), Giovanni Barone (ragazzi/allievi fioretto) e Noemi Cannata che completa un podio interamente modicano nella categoria ragazze/allieve fioretto. Non meno significative le prestazioni dei tanti che hanno raggiunto la finale ad 8: Galfo 5º e Gurrieri 8º nei maschietti fioretto, Lombardo 6º e Fortunato 7º nei giovanissimi fioretto, Messina 6º nelle giovanissime spada, Flamingo 6º e Pisana 8º nei ragazzi/allievi fioretto. La trasferta di Caltagirone conferma il buon momento del numeroso gruppo agonistico under14 della Scherma Modica, che continua a crescere gara dopo gara grazie al lavoro dello staff tecnico e all’impegno quotidiano degli atleti.

© Riproduzione riservata
586373

