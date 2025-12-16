  • 16 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 16 Dicembre 2025 -
Modica

Gaetano Cabibbo eletto nel Direttivo Nazionale FADOI: le congratulazioni della Presidente Minardo

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

La Presidente del Consiglio comunale di Modica, Mariacristina Minardo, esprime le più vive e sentite congratulazioni al Dott. Gaetano Cabibbo per il prestigioso e meritato riconoscimento che lo ha visto recentemente eletto nel Direttivo Nazionale FADOI e nominato Segretario dell’Italian Journal of Medicine.

 Un traguardo che rappresenta il naturale riconoscimento di un percorso professionale e umano di alto profilo, contraddistinto da competenza, dedizione e spirito di servizio.

 Al Dott. Gabibbo vanno i migliori auguri di buon lavoro, con la certezza che saprà svolgere questi importanti incarichi con equilibrio, passione e autorevolezza, contribuendo a dare ulteriore prestigio alla comunità scientifica e al territorio.

© Riproduzione riservata
586382

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube