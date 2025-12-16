Gaetano Cabibbo eletto nel Direttivo Nazionale FADOI: le congratulazioni della Presidente Minardo

La Presidente del Consiglio comunale di Modica, Mariacristina Minardo, esprime le più vive e sentite congratulazioni al Dott. Gaetano Cabibbo per il prestigioso e meritato riconoscimento che lo ha visto recentemente eletto nel Direttivo Nazionale FADOI e nominato Segretario dell’Italian Journal of Medicine.

Un traguardo che rappresenta il naturale riconoscimento di un percorso professionale e umano di alto profilo, contraddistinto da competenza, dedizione e spirito di servizio.

Al Dott. Gabibbo vanno i migliori auguri di buon lavoro, con la certezza che saprà svolgere questi importanti incarichi con equilibrio, passione e autorevolezza, contribuendo a dare ulteriore prestigio alla comunità scientifica e al territorio.

