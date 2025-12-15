  • 15 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 15 Dicembre 2025 -
Modica | News in primo piano | Politica

Riapertura Tribunale di Modica: Il Comitato chiede al Sindaco di sospendere qualsiasi decisione sulla sede

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 15 dicembre 2025 – Il dibattito sul ripristino del Tribunale di Modica torna al centro dell’attenzione in seguito alla recente iniziativa del Governo in materia di geografia giudiziaria.

L’avvocato Enzo Galazzo, portavoce del Comitato Tribunale Modica, ha indirizzato una nota ufficiale al Sindaco di Modica,  Maria Monisteri, e alla Presidente del Consiglio Comunale, Mariacristina  Minardo, per sollecitare cautela e vigilanza in merito alla destinazione dell’attuale struttura giudiziaria.

Il Comitato fa riferimento al Disegno di Legge governativo, approvato su proposta del Ministro Carlo Nordio e noto dal 22 luglio 2025, che intende introdurre disposizioni per una più efficiente distribuzione degli uffici giudiziari, anche mediante il ripristino di alcuni Tribunali e Sezioni distaccate soppressi.

Il DdL è stato trasmesso alla competente Commissione per il parere e se ne prevede l’avvio alle Camere per febbraio 2026.

Secondo l’Avv. Galazzo, il progetto di riattivazione del Tribunale di Modica Val di Noto risponde pienamente alle indicazioni date e ribadite dal Sottosegretario alla Giustizia, On. Andrea Delmastro. Ciò, sostiene il Comitato, alimenta un “cauto ottimismo” sulla possibilità di vedere Modica nuovamente sede di un presidio di giustizia.

“In tale contesto, il Comitato esprime perplessità riguardo la richiesta avanzata dal Presidente del Tribunale di Ragusa, che avrebbe sollecitato una dichiarazione di disponibilità alla cessione della struttura giudiziaria modicana per assegnarle una diversa destinazione – dice Galazzo -.  Confido, pertanto, che il Sindaco di Modica soprassieda a tale sollecitazione almeno sino a quando l’iter del Disegno di Legge non si esaurirà.”

Al contempo, ha invitato il Consiglio Comunale di Modica a “vigilare perché sia assicurato il rispetto degli esiti predetti”, sottolineando l’importanza di preservare l’immobile per la sua funzione originaria, in attesa di sviluppi legislativi favorevoli.

Il Comitato Tribunale Modica resta, dunque, in attesa e invita le istituzioni locali a mantenere alta l’attenzione sulla questione che riguarda il futuro giudiziario del territorio.

© Riproduzione riservata
586206

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube