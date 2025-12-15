  • 15 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 15 Dicembre 2025 -
Ragusa | Sanità

Il dottor Walter Morale eletto Presidente della Sezione Campano-Siciliana della Società Italiana di Nefrologia

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 15 dicembre 2025 – Walter Morale, Direttore dell’Unità operativa di Nefrologia e Dialisi dell’ASP di Ragusa, è stato eletto Presidente della Sezione Interregionale Campano-Siciliana della Società Italiana di Nefrologia (S.I.N.) per il prossimo triennio. La nomina è avvenuta al termine di una consultazione elettorale online che ha coinvolto tutti i nefrologi delle due regioni.
Morale ha sottolineato come l’elezione rappresenti non un riconoscimento individuale, ma “il risultato di un percorso professionale e organizzativo maturato anche grazie al supporto della Direzione strategica dell’ASP. È un onore che condivido con il mio team e con l’Azienda – ha dichiarato – in un percorso di crescita orientato al miglioramento dell’assistenza a pazienti particolarmente fragili, la cui sopravvivenza dipende da terapie sostitutive”. Nel delineare le priorità del suo mandato, Morale ha indicato la formazione dei giovani nefrologi e la prevenzione della malattia renale cronica, che “oggi costituisce un problema sociale enorme. Investire sulla prevenzione significa, in prospettiva, far risparmiare risorse alla collettività”.
L’elezione di Morale si inserisce in un contesto che vede la Nefrologia iblea distinguersi per risultati clinici e organizzativi di rilievo, frutto di un lavoro multidisciplinare e strutturato. In particolare, l’Unità Operativa, che ha sede presso l’ospedale “Maggiore-Baglieri” di Modica, dispone di un ambulatorio chirurgico dedicato, tra i più avanzati a livello nazionale per dotazione tecnologica, e registra un indice di attrattività pari al 40%. “Significativi anche i risultati sull’accesso vascolare per l’emodialisi – dice Morale –: grazie alle procedure endovascolari di PTA (Angioplastica Transluminale Percutanea), è stato ottenuto un recupero funzionale della fistola artero-venosa (FAV) nell’85% dei casi trattati, un dato che incide direttamente sulla qualità della vita e sulla sopravvivenza dei pazienti in dialisi”.
Tra i compiti del nuovo Presidente rientra, inoltre, l’organizzazione del Congresso della Sezione Interregionale Campano-Siciliana, con l’obiettivo “di poter ospitare l’evento in Sicilia, valorizzando il territorio e le competenze sanitarie espresse, in una logica di rete e di crescita del sistema sanitario regionale”.
La Direzione strategica dell’ASP di Ragusa esprime le proprie congratulazioni al dott. Walter Morale e gli augura buon lavoro per il nuovo incarico

© Riproduzione riservata
586208

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube