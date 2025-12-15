Il dottor Walter Morale eletto Presidente della Sezione Campano-Siciliana della Società Italiana di Nefrologia

Ragusa, 15 dicembre 2025 – Walter Morale, Direttore dell’Unità operativa di Nefrologia e Dialisi dell’ASP di Ragusa, è stato eletto Presidente della Sezione Interregionale Campano-Siciliana della Società Italiana di Nefrologia (S.I.N.) per il prossimo triennio. La nomina è avvenuta al termine di una consultazione elettorale online che ha coinvolto tutti i nefrologi delle due regioni.

Morale ha sottolineato come l’elezione rappresenti non un riconoscimento individuale, ma “il risultato di un percorso professionale e organizzativo maturato anche grazie al supporto della Direzione strategica dell’ASP. È un onore che condivido con il mio team e con l’Azienda – ha dichiarato – in un percorso di crescita orientato al miglioramento dell’assistenza a pazienti particolarmente fragili, la cui sopravvivenza dipende da terapie sostitutive”. Nel delineare le priorità del suo mandato, Morale ha indicato la formazione dei giovani nefrologi e la prevenzione della malattia renale cronica, che “oggi costituisce un problema sociale enorme. Investire sulla prevenzione significa, in prospettiva, far risparmiare risorse alla collettività”.

L’elezione di Morale si inserisce in un contesto che vede la Nefrologia iblea distinguersi per risultati clinici e organizzativi di rilievo, frutto di un lavoro multidisciplinare e strutturato. In particolare, l’Unità Operativa, che ha sede presso l’ospedale “Maggiore-Baglieri” di Modica, dispone di un ambulatorio chirurgico dedicato, tra i più avanzati a livello nazionale per dotazione tecnologica, e registra un indice di attrattività pari al 40%. “Significativi anche i risultati sull’accesso vascolare per l’emodialisi – dice Morale –: grazie alle procedure endovascolari di PTA (Angioplastica Transluminale Percutanea), è stato ottenuto un recupero funzionale della fistola artero-venosa (FAV) nell’85% dei casi trattati, un dato che incide direttamente sulla qualità della vita e sulla sopravvivenza dei pazienti in dialisi”.

Tra i compiti del nuovo Presidente rientra, inoltre, l’organizzazione del Congresso della Sezione Interregionale Campano-Siciliana, con l’obiettivo “di poter ospitare l’evento in Sicilia, valorizzando il territorio e le competenze sanitarie espresse, in una logica di rete e di crescita del sistema sanitario regionale”.

La Direzione strategica dell’ASP di Ragusa esprime le proprie congratulazioni al dott. Walter Morale e gli augura buon lavoro per il nuovo incarico

