  • 15 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 15 Dicembre 2025 -
Sindacale

Enti locali in dissesto: si consolida l’iniziativa della Cgil Ragusa

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 15 dicembre 2025 – Si consolida e si espande il fronte istituzionale per il sostegno alla proposta della CGIL per affrontare le difficoltà finanziarie degli enti locali in dissesto, un’iniziativa che lega indissolubilmente la salvaguardia dei servizi essenziali e dell’occupazione negli enti locali alla stabilità finanziaria degli Enti Locali. A conferma della crescente attenzione verso questa strategia comune, si registrano le adesioni dei Comuni di Ispica e Monterosso Almo. Questi enti si uniscono a un percorso condiviso che vede ora un passaggio fondamentale anche nel Comune di Modica, il cui Consiglio Comunale ha approvato una specifica deliberazione a sostegno dell’iniziativa. Anche il Comune di Giarratana sostiene la proposta, che formalizzerà in queste ore. L’iniziativa non riguarda solo l’area iblea, ma rappresenta un modello per tutti i comuni siciliani. Il cuore della proposta risiede nella gestione del debito: l’anticipazione di liquidità a totale copertura della massa debitoria, prevista nei due emendamenti presentati, dal Senatore Nicita e dalle Senatrici Damante e Pirro, consentirebbe di porre fine ad una emorragia finanziaria legata agli interessi che maturano quotidianamente. Gli enti locali potrebbero evitare quindi che l’impossibilità di pagare i creditori, generi rupetutamente una mole ingente di interessi stimabili in 50 milioni di euro l’anno che non fanno altro che aggravare la pesante situazione finanziaria degli enti, ripercuotendosi inevitabilmente sui cittadini e sulle generazioni future. Le stime sono allarmanti ma indicano una via d’uscita: il blocco degli interessi permetterebbe di risparmiare una cifra stimata tra i 50 e i 60 milioni di euro l’anno a livello regionale. Risorse che, oggi, si aggiungono al debito e vengono sottratte ai servizi per i cittadini e alla cura del territorio. Se da un lato è ormai chiaro a tutti gli amministratori che è necessario cambiare radicalmente il modello di gestione, dall’altro emerge una criticità operativa imprescindibile: senza un’adeguata anticipazione di liquidità, i Comuni non possiedono il punto di partenza necessario per sviluppare sane strategie finanziarie future. L’anticipazione è la “benzina” indispensabile per riavviare il motore amministrativo e permettere l’attuazione delle riforme strutturali.

Alla luce di queste evidenze, l’attenzione dei Sindaci e degli amministratori è ora rivolta a Roma. È forte l’aspettativa per l’elaborazione del pacchetto di emendamenti sugli enti locali, attualmente in fase di discussione presso la Commissione Bilancio al Senato. Si attendono gli esiti del confronto tra commissione e governo. L’appello che parte dalla Sicilia è chiaro: si chiede che il provvedimento legislativo recepisca l’urgenza di dare una risposta possibile garantendo l’iniezione di liquidità necessaria. Solo così si potrà interrompere la spirale del dissesto e restituire ai Comuni la capacità di programmare, investire e, soprattutto, tutelare quel paesaggio che rappresenta la vera ricchezza dell’Isola.

© Riproduzione riservata
586212

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube