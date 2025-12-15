Assolto dopo 6 anni: calvario giudiziario finito per il titolare di un noto bar di Modica Alta

Modica, 15 Dicembre 2025 – Si è conclusa con una piena assoluzione la lunga vicenda giudiziaria che ha coinvolto il titolare di un noto bar di Modica Alta, ingiustamente accusato di aver gestito un’illecita raccolta di giochi e scommesse all’interno del suo locale.

La vicenda risale al novembre del 2019, quando la Guardia di Finanza, durante un’ispezione nel bar, rinvenne il fratello del titolare che, in modo del tutto autonomo e con un computer di sua proprietà, stava effettuando delle scommesse su un sito online a titolo personale.

Nonostante la totale estraneità ai fatti, l’imprenditore – conosciuto anche a Giarratana, suo paese d’origine – è stato sottoposto a un processo penale e, a seguito delle indagini, è stato oggetto di sanzioni tributarie pari a oltre 100.000 euro.

Sin dalla fase delle indagini, l’imprenditore è stato difeso dall’Avvocato Michele Savarese del Foro di Ragusa (foto). Il legale è riuscito a dimostrare inequivocabilmente che il proprio assistito non ha mai avuto nulla a che fare con una condotta illecita di raccolta di scommesse.

L’Avv. Savarese ha fatto emergere la circostanza fondamentale che chiunque poteva accedere al sito online e ha chiarito che la somma sequestrata dalle Fiamme Gialle – pari a 270 euro, rinvenuta nei pressi della cassa – non era riconducibile a un’attività illecita di gioco, ma costituiva il semplice incasso giornaliero dell’attività di ristorazione.

Alla fine del processo, il giudice unico del Tribunale di Ragusa, Maria Rabini, ha emesso la sentenza, assolvendo il commerciante per non aver commesso il fatto.

“È la vittoria di un cittadino onesto – ha affermato l’Avvocato Michele Savarese – coinvolto in un calvario giudiziario durato oltre sei anni. Il Tribunale di Ragusa ha ricostruito la verità dei fatti ma ciò non potrà mai compensare anni di ansia, incertezza, preoccupazione causati ad un imprenditore per bene, da tutti conosciuto e stimato per la sua onestà e dedizione.”

Dopo oltre sei anni, si chiude dunque un’odissea giudiziaria che ha visto l’imprenditore modicano affrontare conseguenze legali e finanziarie pesantissime per un fatto a lui non imputabile.

