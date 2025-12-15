Modica: consegnati i lavori per la rigenerazione del Campo Sportivo “Emanuele Tantillo” di Frigintini

Modica, 15 dicembre 2025 – La frazione di Frigintini si prepara a riabbracciare il suo campo sportivo. È stata effettuata stamattina la consegna ufficiale dei lavori per la riqualificazione del comunale “Emanuele Tantillo”, un intervento che rappresenta un investimento complessivo di 910 mila euro per restituire alla comunità una struttura moderna, sostenibile e pienamente inclusiva.

L’intervento è stato fortemente voluto dall’Amministrazione comunale guidata dalla Sindaca, Maria Monisteri, e, in particolare, dall’Assessore ai Lavori Pubblici, Antonio Drago.

Alla cerimonia di consegna hanno partecipato, in uno spirito di collaborazione costruttiva, sia i consiglieri di maggioranza che quelli di opposizione. Particolarmente significativa la presenza dei consiglieri comunali residenti a Frigintini, a testimonianza dell’importanza condivisa di questo traguardo per l’intera comunità locale.

Il progetto è finanziato con 700 mila euro ottenuti nell’ambito del bando nazionale “Sport e Periferie”, a cui si aggiunge un cofinanziamento comunale di 210 mila euro.

L’Assessore Antonio Drago ha espresso grande soddisfazione per l’avvio del cantiere, sottolineando il valore politico e sociale dell’intervento: “Questo non è solo un progetto edilizio, è una scelta politica precisa. Fin da subito abbiamo deciso di puntare su Frigintini, perché questa comunità aveva bisogno di un segnale concreto: il campo sportivo era chiuso da anni e rappresentava un simbolo di abbandono. Oggi, invece, restituiamo ai cittadini un luogo di sport, aggregazione e inclusione sociale”.

Il nuovo “Emanuele Tantillo” sarà un impianto polisportivo all’avanguardia, pensato per ospitare diverse discipline:

Attività: Calcio a 5, pallavolo, basket e tennis.

Servizi: Spogliatoi regolamentari per squadre e arbitri, uffici, magazzini e servizi igienici.

Capienza: Saranno realizzate tribune capaci di accogliere 200 posti.

Parcheggio: Prevista una grande area parcheggio di 1.200 metri quadrati, con spazi dedicati a disabili, squadre e autobus.

Particolare enfasi è stata posta sulla sostenibilità. “Lo stadio sarà totalmente accessibile e quasi autosufficiente dal punto di vista energetico,” ha spiegato l’Assessore Drago. L’impianto sarà dotato di un sistema fotovoltaico ad alta efficienza, solare termico e un sistema di recupero delle acque meteoriche (con impianto di prima pioggia) per il riutilizzo in irrigazione e pulizia. L’Assessore Drago ha, infine, ricordato come l’intervento si inserisca in una più ampia visione di rigenerazione territoriale: “Chiudiamo un finanziamento a Frigintini con l’asilo appena completato e ne apriamo un altro con questo cantiere. È la prova che questa amministrazione crede davvero in Frigintini, investe nel suo futuro e nella qualità della vita dei suoi cittadini.”

I lavori, che prenderanno il via nei prossimi giorni, sono destinati a restituire alla frazione di Frigintini uno spazio sportivo e sociale di nuova generazione, pensato per i giovani, le famiglie e le associazioni locali.

