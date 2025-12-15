Consiglio Generale Cisl Fp Ragusa-Siracusa, solidità e rinnovamento le chiavi per le sfide future

Ragusa, 15 dicembre 2025 – Si è tenuto a Ragusa, presso la sala assemblea della sede Cisl, il Consiglio generale della Cisl Funzione Pubblica Ragusa Siracusa, un appuntamento di primaria importanza per tracciare il bilancio dell’attività sindacale dell’anno e delineare le strategie per il futuro. All’incontro hanno partecipato il segretario generale della Cisl Funzione Pubblica Sicilia, Daniele Passanisi, e il segretario generale della Ust Cisl Ragusa Siracusa, Giovanni Migliore, insieme ai dirigenti, ai delegati e ai rappresentanti delle diverse categorie.

Nel corso dei lavori, il segretario generale della Cisl Fp Ragusa Siracusa, Mauro Bonarrigo, ha posto l’accento sull’importanza dell’aspetto organizzativo, sottolineando come la solidità e la capacità di rinnovarsi all’interno dell’organizzazione siano la chiave per rispondere con efficacia alle nuove sfide del lavoro pubblico. Bonarrigo ha evidenziato il valore dei progetti dedicati ai giovani, strumenti fondamentali per favorire il ricambio generazionale e la crescita di nuove competenze, così come il ruolo centrale del coordinamento donne e delle politiche di genere, ambiti strategici per garantire pari opportunità e promuovere una cultura organizzativa inclusiva e moderna. Un ulteriore punto di rilievo è stato dedicato alla digitalizzazione, tema cardine per la pubblica amministrazione, che la Cisl Fp Ragusa Siracusa intende affrontare con iniziative mirate alla formazione e all’innovazione, affinché nessuno resti indietro nel processo di transizione tecnologica.

Il Consiglio generale è stato anche occasione di analisi e confronto sui risultati raggiunti nell’ultimo anno, in particolare in merito al rafforzamento della rappresentanza sindacale, ai risultati ottenuti nelle recenti elezioni Rsu e alla capacità di sottoscrivere contratti che tutelano concretamente i lavoratori. In questo contesto, il segretario Bonarrigo ha espresso un sentito ringraziamento ai dirigenti e agli iscritti per l’impegno, la dedizione e la fiducia dimostrata, elementi che hanno consentito di consolidare il modello di comunità Cisl, fondato su autorevolezza, autonomia e valori condivisi. Inoltre, Bonarrigo ha voluto precisare quanto sia importante la collaborazione tra federazione e confederazione a tutti i livelli.

Tra gli obiettivi prioritari per il prossimo futuro sono stati individuati il miglioramento delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, la crescita professionale ed economica dei dipendenti e la valorizzazione delle carriere, con l’obiettivo di garantire servizi pubblici di qualità a beneficio della collettività. La Cisl Fp Ragusa Siracusa rinnova così il proprio impegno quotidiano al fianco dei lavoratori, convinta che il vero cambiamento passi dalla partecipazione, dal confronto e dalla forza della rappresentanza.

