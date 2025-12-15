  • 15 Dicembre 2025 -
Attualità | Modica

Scuola: l’IPS “Principi Grimaldi” di Modica apre le porte ai giovani e al territorio

Un'occasione per i giovani della provincia di Ragusa per scoprire un futuro concreto e ricco di opportunità
Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 15 dicembre 2025 – Un’intera comunità scolastica che si apre al territorio, un dialogo diretto con famiglie, studentesse e studenti dell’intera provincia di Ragusa, e un’offerta formativa che continua a rivelarsi una scelta vincente. Giovedì 18 dicembre 2025, dalle 16.30 alle 18.30, l’Istituto Professionale di Stato “Principi Grimaldi” di Modica, sito in Viale degli Oleandri n. 19, ospiterà il “Local Community Day”, un pomeriggio di laboratori, incontri e dimostrazioni pensate per far conoscere da vicino una scuola che da anni rappresenta un riferimento per la formazione tecnico-professionale.
Il “Principi Grimaldi” è una realtà che permette ai giovani di costruire un percorso solido verso il mondo del lavoro grazie agli indirizzi alberghiero, agrario, ottico ed enogastronomico, percorsi capaci di rispondere con immediatezza alle richieste delle filiere produttive. A confermarne l’efficacia è anche l’ultima indagine Eduscopio, che colloca l’istituto al primo posto per tassi di occupazione e inserimento lavorativo, un riconoscimento che testimonia la qualità della didattica e la capacità della scuola di trasformare la formazione in opportunità reali per gli studenti.
Durante il “Local Community Day”, famiglie e ragazzi potranno vivere da vicino l’esperienza laboratoriale che caratterizza il “Principi Grimaldi”. Il settore alberghiero proporrà due attività dedicate al tema della mise en place natalizia, mentre l’indirizzo di Ottico presenterà “Vediamoci chiaro”, uno screening visivo rivolto a giovani e genitori.
La partecipazione all’evento è gratuita. Per prendere parte alle attività è possibile contattare la prof.ssa Sudato al 339 7205441 o il prof. Cannella al 331 1238019, oppure compilare il modulo dedicato disponibile online.
Il “Principi Grimaldi” è una scuola che investe nelle competenze, nell’innovazione e nelle relazioni. Il “Local Community Day” rappresenta un invito ad entrare, osservare, conoscere e lasciarsi sorprendere da una realtà educativa e formativa che continua a crescere insieme al territorio e ai suoi giovani.

