Gazebo non ancorato vola per il vento e semina il panico in Corso Umberto a Modica

Attimi di paura in pieno centro: la struttura si è alzata da Piazza Matteotti per una ventina di metri prima di investire due passanti. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito

MODICA, 16 Maggio 2026 – Poteva avere conseguenze ben più gravi l’incidente che si è verificato nella mattinata di oggi, nel cuore del centro storico di Modica. A causa delle forti raffiche di vento, un gazebo posizionato in Piazza Matteotti e lasciato completamente privo di ancoraggio al pavimento si è improvvisamente sollevato, volando via e seminando il panico tra i passanti lungo Corso Umberto.

La struttura, diventata instabile sotto la spinta del vento, ha preso il volo per una ventina di metri. In quel momento la zona era frequentata da residenti e turisti: l’imprevisto ha scatenato un immediato e generale “fuggi fuggi” nel tentativo di evitare l’impatto con i tubolari e il tendone della struttura.

Nonostante i tentativi di riparo, nella sua corsa il gazebo ha travolto e investito un paio di persone. Fortunatamente, per i passanti colpiti si è trattato solo di un grande spavento: entrambi sono rimasti illesi e non è stato necessario l’intervento dei sanitari.

Una volta calata l’intensità della raffica di vento più forte, la situazione è tornata lentamente alla normalità. Alcuni cittadini e commercianti volenterosi presenti sul posto si sono attivati per recuperare la struttura prima che potesse causare ulteriori danni alla circolazione o ai vicini negozi, provvedendo a ricollocarla provvisoriamente nella sua posizione originaria in piazza.

Resta da chiarire a chi appartenesse la struttura e per quale motivo non fossero state previste le necessarie misure di sicurezza e zavorramento per evitarne lo spostamento.

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