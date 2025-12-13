Torna la notte dei ricordi, la discoteca per famiglie che riporta negli anni 80.

Ispica, 13 dicembre 2025 – Una discoteca per famiglie in grado di risvegliare i figli degli anni 80, quelli che aspettavano un’intera settimana l’arrivo del sabato per andare a ballare con il permesso di mamma e papà che spesso restavano svegli ad aspettarli. Poi succede che si cresce, arrivano altri impegni, da figli si diventa genitori ed ecco che si spengono le luci del sabato sera. Le luci si spengono però sollo all’esterno, dentro si rimane sempre con lo spirito di chi aspetta il sabato per andare a ballare. Grazie al gruppo “La notte dei ricordi” (mai nome fu più azzeccato) questa voglia di tornare sulla dance floor, di riabbracciare la propria gioventù, di tornare per una sera spensierati può nuovamente uscire fuori. La Notte dei Ricordi è un evento, spesso itinerante, che porta le famiglie in pista. Le famiglie, perché i genitori possono tranquillamente portarsi i bambini che avranno il loro “privè”. Una stanza dedicata con animatori che li faranno divertire mentre le loro mamme e i loro papà ballano nella sala accanto. E questa sera al Lido Otello ci sarà anche un DJ a loro esclusivamente dedicato, Giovannino DJ che farà ballare anche i piccoli. Una iniziativa lodevole pensata per tutti con il sottofondo dei grandi successi degli anni 70, 80 e 90 e tanta, tanta, nostalgia

