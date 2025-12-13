Lions Club Scicli. Ieri il Concerto della Pace

Scicli, 13 dicembre 2025 – Il Lions Club Scicli Plaga Iblea ha promosso ed organizzato un evento speciale dedicato alla musica, ai giovani e alla solidarietà. Il CONCERTO DELLA PACE – “Regala un sogno ad un Ambasciatore di Pace”..presso il Palazzo Busacca a Scicli, Venerdì 12 dicembre 2025.

Nella splendida cornice della sala grande del Palazzo Busacca, di proprietà della Opera Pia Di Lorenzo Busacca, Assap, le ragazze e i ragazzi della “Vittorini’s crew” dell’I.C. E. Vittorini di Scicli, hanno intrattenuto i numerosi spettatori con musiche e canti di natale, classiche e moderne, anche con la splendida voce della talentuosa Aurora Kola. Hanno condotto con piglio i giovanissimi presentatori Chiara Ferro, Antonio Bonaglini e Diletta Venuti. Hanno letto poesie sul tema della pace e del Natale Edoardo Manenti e Diletta Venuti.

L’orchestra delle ragazze e ragazzi del Vittorino era guidata dal prof. Diego Cristofaro, docente di pianoforte e sostenuta dai professori Mariangela Bruno docente di chitarra, Emilio Campo docente di violino e Vincenzo Rabbito docente di violino. Con la presenza e l’incoraggiamento della dirigente dell’istituto comprensivo Vittorini, la prof.ssa Marisa Cannata.

La serata è stata introdotta dalla Presidente del Lions Club di Scicli, Stefania Carpino, che ha esplicitato i motivi dell’evento, parlare di pace alle ragazze e ai ragazzi ma anche agli adutli in un momento di smarrimento generale, in cui si prende atto che la pace non è scontata, dopo 80 anni dalla fine della seconda guerra mondiale, e che è necessario ripensare che la pace si custodisce e si cura giorno dopo giorno. Ma anche come momento di raccolta fondi per la realizzazione di un grande progetto del Lions club di Scicli, sostenere le spese di viaggio di ragazzi meritevoli provenienti da famiglie meno abbienti, affinché possano partecipare al progetto internazionale Lions dei Campi e Scambi Giovanili, con giovani provenienti da tutto il mondo. Un gesto semplice può trasformarsi in un’opportunità straordinaria per il futuro dei nostri giovani. Presente alla serata il Presidente di Zona del Lions Club Intrlernational, ing. Biagio Ciarcià, che ha voluto portare i saluti e l’apprezzamento dei lions per l’iniziativa sia sul tema della pace in generale ma anche per il sostegno al service internazionale del Campi e Scambi Giovanili, promossi dal Lions Club International

