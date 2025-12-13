  • 13 Dicembre 2025 -
Modica | Sport

Il Modica Calcio fa visita al Palazzolo per mantenere la vetta della classifica

Ultime gare di questo 2025 fondamentali per il proseguo della stagione
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 13 dicembre 2025 – Ultime due giornate di campionato per chiudere il girone di andata e le ostilità di questo 2025, tutto con un intermezzo chiamato Coppa Italia che vedrà il Modica impegnato il 17 Dicembre, in casa contro il Vittoria.

La prossima avversaria si chiama Sport Club Palazzolo, formazione già incontrata ad inizio anno in Coppa Italia e che oggi occupa la penultima posizione in classifica pur avendo un organico pronto e adatto alla categoria. La formazione gialloverde è sempre stata una compagine che ha difeso bene questo campionato e che quindi dovrà essere valutata sul campo e non sulla carta.

Il fattore casa, inoltre, assicura un valore aggiunto per la formazione di Palazzolo che nelle ultime uscite ha ben figurato anche in impegni contro formazioni di alta classifica, a dimostrazione del valore di Bennis Ayoub e compagni.

Il Modica Calcio arriva a questa sfida dopo la decima vittoria consecutiva in campionato, in un cammino che vede la formazione del duo Pitino – Gugliotta impegnata in un coriaceo testa a testa con l’Avola. Tre gare importantissime aspettano i rossoblù per chiudere al meglio questa prima parte di stagione. Gare che richiedono un lavoro costante, dove non saranno ammessi cali di concentrazione, pur confermando il grande lavoro svolto fin qui, fautore di importanti risultati sul campo.

Raciti dovrà fare a meno di Sessa e Romano, con una giornata di squalifica ancora da scontare e dei soliti noti, Maimone e Mallia, ancora fermi ai box.

Vediamo quindi l’elenco dei convocati per la gara contro lo Sport Club Palazzolo, di Domenica 14 Dicembre alle 14:30:

Portieri: Truppo, Calabrese

Difensori: Brugaletta N., Mollica, Brugaletta S., Spadaro S., Sangare, Intzidis.

Centrocampisti: Valenca, Incatasciato, Asero, Alioto, Misseri, Sclafani, Federico, Cappello.

Attaccanti: Belluso, Savasta, Torres, Bonanno.

