Violenza sessuale sulla nipote minorenne. Arrestato a Modica

Modica, 13 Dicembre 2025 – Gli agenti della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica hanno eseguito un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, nei confronti di un cinquantenne modicano.

L’uomo è stato tratto in arresto per scontare una condanna definitiva relativa al reato di violenza sessuale aggravata commessa ai danni della nipote minorenne. L’arresto è giunto al culmine di una precedente attività investigativa condotta dal Commissariato di Modica, che aveva portato all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere da parte del G.I.P.

Il 50enne è stato condannato in via definitiva alla pena di 6 anni e 8 mesi di reclusione.

Oltre alla pena detentiva, il Tribunale ha disposto anche diverse misure accessorie e di sicurezza a tutela dei minori tra cui l’interdizione perpetua dai pubblici ufficiale al termine della detenzione, per la durata di due anni, l’applicazione delle misure di sicurezza che includono: divieto di avvicinamento a luoghi frequentati da minori; divieto di svolgere attività lavorative che comportino contatti con minori; obbligo di comunicare agli organi di polizia i propri spostamenti.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Ragusa, dove dovrà espiare la pena residua di 3 anni.

