  • 13 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 13 Dicembre 2025 -
Politica | Ragusa

Sicurezza a Ragusa Centro, Mauro (Forza Italia): “Vigilanza privata un primo passo concreto. Vittoria per i cittadini e per la nostra azione politica”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 13 Dicembre 2025 – Il consigliere comunale Mauro (Forza Italia) esprime grande soddisfazione per l’approvazione in Bilancio dello stanziamento di fondi destinati all’attivazione di un servizio di vigilanza privata nel centro storico di Ragusa.
Lo stanziamento, pari a € 30.000, sebbene inferiore ai € 100.000 proposti inizialmente dall’emendamento a sua firma, rappresenta un segnale inequivocabile e un primo passo concreto verso il ripristino della sicurezza e della serenità in una delle aree più sensibili della città.
“Prendo atto con favore della decisione dell’Amministrazione di accogliere, seppur parzialmente, la nostra proposta”, dichiara il consigliere Mauro. “La sicurezza dei nostri concittadini e dei commercianti è un valore non negoziabile, e le cronache recenti ci avevano messo di fronte a un’emergenza non più procrastinabile, fatta di risse, aggressioni e furti che stavano minando la tranquillità quotidiana e le attività economiche.”
Il consigliere sottolinea l’importanza della misura: “L’approvazione di questi fondi è una vittoria per Forza Italia e per l’intera cittadinanza. Abbiamo acceso un faro su una problematica sentita, dimostrando che la nostra azione politica è finalizzata a trovare soluzioni concrete.”
Pur riconoscendo che la cifra stanziata (€ 30.000) potrebbe limitare l’estensione e la durata del servizio rispetto all’obiettivo iniziale, Mauro vede in questo stanziamento una preziosa opportunità di sperimentazione: “Siamo convinti che questo primo stanziamento permetterà di avviare il servizio di vigilanza, soprattutto nelle fasce orarie di maggiore frequentazione, e di valutarne l’efficacia sul campo. Potremo così dimostrare che questa misura è in grado di far sentire più sicuri residenti e commercianti, ponendo le basi per un futuro potenziamento e per l’investimento di ulteriori risorse.”
“La nostra agenda sulla sicurezza resta prioritaria,” conclude Mauro. “Vigileremo affinché questi fondi vengano impiegati nel modo più efficace e continueremo a lavorare in Consiglio perché la sicurezza e la vivibilità del nostro centro storico siano sempre al centro delle decisioni amministrative.”

© Riproduzione riservata
586056

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube