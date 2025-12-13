Sicurezza a Ragusa Centro, Mauro (Forza Italia): “Vigilanza privata un primo passo concreto. Vittoria per i cittadini e per la nostra azione politica”

Ragusa, 13 Dicembre 2025 – Il consigliere comunale Mauro (Forza Italia) esprime grande soddisfazione per l’approvazione in Bilancio dello stanziamento di fondi destinati all’attivazione di un servizio di vigilanza privata nel centro storico di Ragusa.

Lo stanziamento, pari a € 30.000, sebbene inferiore ai € 100.000 proposti inizialmente dall’emendamento a sua firma, rappresenta un segnale inequivocabile e un primo passo concreto verso il ripristino della sicurezza e della serenità in una delle aree più sensibili della città.

“Prendo atto con favore della decisione dell’Amministrazione di accogliere, seppur parzialmente, la nostra proposta”, dichiara il consigliere Mauro. “La sicurezza dei nostri concittadini e dei commercianti è un valore non negoziabile, e le cronache recenti ci avevano messo di fronte a un’emergenza non più procrastinabile, fatta di risse, aggressioni e furti che stavano minando la tranquillità quotidiana e le attività economiche.”

Il consigliere sottolinea l’importanza della misura: “L’approvazione di questi fondi è una vittoria per Forza Italia e per l’intera cittadinanza. Abbiamo acceso un faro su una problematica sentita, dimostrando che la nostra azione politica è finalizzata a trovare soluzioni concrete.”

Pur riconoscendo che la cifra stanziata (€ 30.000) potrebbe limitare l’estensione e la durata del servizio rispetto all’obiettivo iniziale, Mauro vede in questo stanziamento una preziosa opportunità di sperimentazione: “Siamo convinti che questo primo stanziamento permetterà di avviare il servizio di vigilanza, soprattutto nelle fasce orarie di maggiore frequentazione, e di valutarne l’efficacia sul campo. Potremo così dimostrare che questa misura è in grado di far sentire più sicuri residenti e commercianti, ponendo le basi per un futuro potenziamento e per l’investimento di ulteriori risorse.”

“La nostra agenda sulla sicurezza resta prioritaria,” conclude Mauro. “Vigileremo affinché questi fondi vengano impiegati nel modo più efficace e continueremo a lavorare in Consiglio perché la sicurezza e la vivibilità del nostro centro storico siano sempre al centro delle decisioni amministrative.”

Salva