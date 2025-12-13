  • 13 Dicembre 2025 -
  • 13 Dicembre 2025 -
Cronaca | Vittoria

Vittoria. Tentato furto di cavi di rame in campo fotovoltaico

Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria, 13 dicembre 2025 – A seguito di segnalazione d’allarme in un campo fotovoltaico sito nel territorio di Vittoria, la sala operativa dell’Istituto di Vigilanza La Sicurezza di Vittoria, faceva intervenire l’autopattuglia di Guardie Giurate.
Dalla visione delle telecamere di videosorveglianza, si notavano 3 individui che stavano scavalcando la rete di recinzione perimetrale del campo.
Immediatamente veniva allertato anche il NUE 112 e pochi minuti dopo, sul posto, arrivavano l’autopattuglia delle Guardie Giurate e la radiomobile dei Carabinieri.
Dal controllo del perimetro interno, si notavano due porte degli inverter manomesse, ma dei malviventi nessuna traccia.
Le immagini del sistema di videosorveglianza venivano acquisite dai Carabinieri per le indagini.

