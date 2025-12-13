  • 13 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 13 Dicembre 2025 -
Attualità | Monterosso Almo

Monterosso Almo celebra la figura femminile nella Bibbia con il recital “Donne”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Monterosso Almo, 13 dicembre 2025 – Domani ,domenica 14 dicembre, un evento carico di spiritualità animerà la serata nel borgo Monterosso . Presso il Santuario Diocesano dell’Addolorata, in Piazza Sant’Antonio, si terrà il recital “ Donne” promosso dalla Chiesa Madre “Maria S.S. Assunta” e dalla Parrocchia San Giovanni Battista.
Lo spettacolo, ideato, scritto, diretto e curato nei costumi da Angela Amato, porta in scena alcune delle più forti figure femminili dell’Antico Testamento: Giaele, Abigail, Giuditta, Ester e Maria, interpretate rispettivamente da Maria Grazia Fiore, Angela Giaquinta, Aurelia Farina, Maria Farina e Rosamaria Fontanazza. La narrazione è affidata alla voce di Salvatore Castellino, che guiderà il pubblico in un suggestivo viaggio tra fede e coraggio .
Le musiche sono state scelte, arrangiate e interpretate da Angelo Castellino ( voce e tastiera) e Pippo Mario Garofalo ( voce e chitarra), con la voce solista di Alessia Roccuzzo.
A sostenere e benedire l’iniziativa l’Arciprete Innocenzo Mascali ed il vice parroco Don Salvatore Giaquinta.

© Riproduzione riservata
586037

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube