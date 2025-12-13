Monterosso Almo celebra la figura femminile nella Bibbia con il recital “Donne”

Monterosso Almo, 13 dicembre 2025 – Domani ,domenica 14 dicembre, un evento carico di spiritualità animerà la serata nel borgo Monterosso . Presso il Santuario Diocesano dell’Addolorata, in Piazza Sant’Antonio, si terrà il recital “ Donne” promosso dalla Chiesa Madre “Maria S.S. Assunta” e dalla Parrocchia San Giovanni Battista.

Lo spettacolo, ideato, scritto, diretto e curato nei costumi da Angela Amato, porta in scena alcune delle più forti figure femminili dell’Antico Testamento: Giaele, Abigail, Giuditta, Ester e Maria, interpretate rispettivamente da Maria Grazia Fiore, Angela Giaquinta, Aurelia Farina, Maria Farina e Rosamaria Fontanazza. La narrazione è affidata alla voce di Salvatore Castellino, che guiderà il pubblico in un suggestivo viaggio tra fede e coraggio .

Le musiche sono state scelte, arrangiate e interpretate da Angelo Castellino ( voce e tastiera) e Pippo Mario Garofalo ( voce e chitarra), con la voce solista di Alessia Roccuzzo.

A sostenere e benedire l’iniziativa l’Arciprete Innocenzo Mascali ed il vice parroco Don Salvatore Giaquinta.

