Condannato per droga e immigrazione: Carabinieri arrestano ricercato a Vittoria

Vittoria, 13 Dicembre 2025 – Un cittadino tunisino trentenne, ricercato da mesi in seguito a una condanna definitiva, è stato individuato e arrestato a Vittoria dai Carabinieri della Compagnia locale, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio intensificato in vista delle festività natalizie.

L’uomo, identificato con le iniziali S.S., era destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica iblea per scontare una pena definitiva relativa a diverse violazioni della normativa sugli stupefacenti e per reati in materia di immigrazione.

Individuato durante un Controllo di Routine

L’arresto è avvenuto grazie alla prontezza di una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile. Durante un servizio di prevenzione nel centro abitato, i militari hanno notato il giovane che stava compiendo manovre spericolate in monopattino e hanno proceduto al controllo.

I successivi accertamenti hanno permesso di identificare il trentenne, scoprendo che si era reso irreperibile da alcuni mesi, motivo per cui il provvedimento restrittivo non era ancora stato eseguito.

Irregolarità Precedenti

Il provvedimento notificato a S.S. non riguardava solo lo spaccio, ma anche il suo rientro illegale in Italia. L’uomo era stato infatti espulso dall’Italia nel 2021 ed era rientrato sul territorio nazionale illegalmente nel 2023. Già all’atto del suo ingresso a Lampedusa era stato riconosciuto e tratto in arresto.

Per il completamento delle procedure, il trentenne è stato condotto presso gli uffici della Compagnia Carabinieri, dove gli è stato formalmente notificato l’ordine di carcerazione.

Successivamente, S.S. è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Ragusa, dove dovrà espiare la pena residua di due anni e due mesi di reclusione. L’operazione rientra nell’ininterrotta attività di controllo del territorio del Comando Provinciale di Ragusa, volta a garantire la sicurezza pubblica e la legalità.

