  • 13 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 13 Dicembre 2025 -
Cronaca | News in primo piano | Vittoria

Condannato per droga e immigrazione: Carabinieri arrestano ricercato a Vittoria

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria, 13 Dicembre 2025 – Un cittadino tunisino trentenne, ricercato da mesi in seguito a una condanna definitiva, è stato individuato e arrestato a Vittoria dai Carabinieri della Compagnia locale, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio intensificato in vista delle festività natalizie.
L’uomo, identificato con le iniziali S.S., era destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica iblea per scontare una pena definitiva relativa a diverse violazioni della normativa sugli stupefacenti e per reati in materia di immigrazione.
Individuato durante un Controllo di Routine
L’arresto è avvenuto grazie alla prontezza di una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile. Durante un servizio di prevenzione nel centro abitato, i militari hanno notato il giovane che stava compiendo manovre spericolate in monopattino e hanno proceduto al controllo.
I successivi accertamenti hanno permesso di identificare il trentenne, scoprendo che si era reso irreperibile da alcuni mesi, motivo per cui il provvedimento restrittivo non era ancora stato eseguito.
Irregolarità Precedenti
Il provvedimento notificato a S.S. non riguardava solo lo spaccio, ma anche il suo rientro illegale in Italia. L’uomo era stato infatti espulso dall’Italia nel 2021 ed era rientrato sul territorio nazionale illegalmente nel 2023. Già all’atto del suo ingresso a Lampedusa era stato riconosciuto e tratto in arresto.
Per il completamento delle procedure, il trentenne è stato condotto presso gli uffici della Compagnia Carabinieri, dove gli è stato formalmente notificato l’ordine di carcerazione.
Successivamente, S.S. è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Ragusa, dove dovrà espiare la pena residua di due anni e due mesi di reclusione. L’operazione rientra nell’ininterrotta attività di controllo del territorio del Comando Provinciale di Ragusa, volta a garantire la sicurezza pubblica e la legalità.

© Riproduzione riservata
586020

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube