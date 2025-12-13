On.Abbate: “Rimpinguare l’articolo 122 per il sostegno alla zootecnia”

Palermo, 13 dicembre 2025 – Il Dipartimento regionale dell’Agricoltura ha approvato l’elenco provvisorio delle domande ammissibili per l’ottenimento dei contributi regionali destinati a combattere la brucellosi e sostenere il ripopolamento degli allevamenti zootecnici. In totale, sono risultate ammissibili quasi 1.600 domande presentate dalle aziende siciliane. Ad annunciarlo è l’Onorevole Ignazio Abbate che ha voluto fortemente la misura di aiuto ad un comparto particolarmente in sofferenza ma che rappresenta lo zoccolo duro dell’economia siciliana. “Tale misura – commenta il Presidente della I Commissione – è stata introdotta con la “manovra quater” approvata dall’ARS lo scorso ottobre, e prevede due diverse tipologie di incentivi: l’integrazione dei contributi nazionali per la macellazione volontaria di animali in stabilimenti dove sono stati confermati casi di brucellosi, integrando i fondi già stanziati a livello nazionale ed il sostegno per il ripopolamento delle stalle, sia per le aziende orientate alla produzione di carne sia per quelle dedicate alla produzione di latte. Come era facilmente pronosticabile, la misura ha avuto un riscontro enorme a causa dello stato di crisi che attraversa ormai da anni il comparto. La prossima settimana, tra gli articoli della finanziaria in discussione, ci sarà l’articolo 122 che contiene un ulteriore stanziamento di 500 mila euro che ho voluto fortemente per aumentare il budget a disposizione. A tal proposito lancio un appello a tutte le forze politiche affinchè si possa rimpinguare ulteriormente l’articolo per sostenere il mondo della zootecnia, in particolar modo quello delle aziende da latte il cui prezzo dovrebbe ulteriormente abbassarsi nei prossini anni come paventato dalle associazione di categoria. Siamo sulla strada giusta per sradicare la brucellosi dalla Sicilia ma bisogna fare tutti insieme un ulteriore sforzo”. Le aziende escluse dai finanziamenti hanno la possibilità di chiedere il riesame delle proprie domande. Il termine ultimo per presentare tale richiesta è fissato per lunedì prossimo, 15 dicembre. La richiesta di riesame deve essere inviata all’indirizzo di posta elettronica: ispettorato.agricoltura.rg@certmail.regione.sicilia.it.

