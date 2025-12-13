  • 13 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 13 Dicembre 2025 -
Attualità | Modica

Unitre. I Cabrera e la contea di Modica

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 13 dicembre 2025 – “Dalla Catalogna alla Sicilia, Bernardo Cabrera dalla leggenda alla storia”: questo è il titolo della seconda lezione tenuta dal prof. Uccio Barone, nell’ambito del ciclo degli incontri promossi ed organizzati dall’Unitre sulla Storia della Contea e della Città di Modica. Anche in questa occasione l’incontro, introdotto dal presidente Enzo Cavallo, si è rivelato particolarmente interessante per i numerosi presenti che, oltre a prestare la massima attenzione, non si sono risparmiati nel far domande e nel chiedere notizie e particolari al Relatore che, rispondendo, oltre a dimostrarsi disponibile come sempre, ha dato esauriente dimostrazione della sua invidiabile preparazione e delle sue conoscenze su tutto ciò che è stato trattato. Dopo aver parlato, nel precedente incontro, del periodo storico 1296 – 1392 e dei Chiaramonte, nell’incontro di Giovedì undici Dicembre, si è soffermato sui Cabrera e su quella che è stata la dinastia mediterranea tra la Catalogna e la Sicilia. Tantissimi i fatti storici illustrati con particolare riferimento alla espansione Aragonese – Catalana sotto il regno di Re Pietro Cerimonioso, realizzata tramite la famiglia dei Cabrera, ed una interessante rievocazione di fatti storici ricostruiti a seguito di studi approfonditi ed in continua evoluzione, e di appassionate ricerche che hanno consentito di scoprire e di ricostruire avvenimenti, precedentemente sconosciuti, ignorati e spesso anche travisati, di non indifferente importanza. Dopo aver parlato dei Castelli, delle Cattedrali e delle valorose costruzioni della Catalogna, testimonianze recentemente visite dalla delegazione della Società Ragusana di Storia Patria, una visita che, nei prossimi giorni, sarà ricambiata da una delegazione che sarà ricevuta nel territorio ibleo. Particolare riferimento è stato fatto alla scelta fatta dalla famiglia Cabrera che ha incoraggiato la coltivazione intensiva del grano duro nella zona di Modica alquanto ricercato, di grande valore perché di ottima qualità. Altrettanto è stato fatto per il sale e per lo zucchero. Nel fare riferimento alla Contea di Modica è stato sottolineato che Bernardo Cabrera, fondatore della relativa dinastia, ha scelto di abitare a Ragusa Ibla: i primi Cabrera ad abitare a Modica sono stati i nipoti di Bernardo. Particolare riferimento è stato fatto infine al Castello dei Conti di Modica ed alla Torre Cabrera di Pozzallo, Città quest’ultima dove fu realizzato un porto utilizzato per la esportazione delle produzioni. Da considerare che i Cabrera ebbero un ruolo alquanto importante nella storia della Sicilia sia sotto il punto di vista politico sia sotto l’aspetto economico e che la Contea di Modica ebbe un ruolo di fondamentale importanza per tutta l’Isola.
Da tenere conto all’incontro, accogliendo l’invito dell’Unitre teso a coinvolgere tutta la realtà scolastica comunale, era presente una delegazione di studenti dell’Istituto Tecnico “Archimede” accompagnata dal prof. Blasi.

© Riproduzione riservata
586019

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube