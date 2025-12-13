  • 13 Dicembre 2025 -
  13 Dicembre 2025
Politica regionale

“Sisma 90 – 35 anni dopo”, un successo il convegno di Carlentini. Scerra (M5s): “Lo Stato ha fatto una promessa, deve mantenerla

Carlentini, 13 dicembre 2025 – “Dopo il terremoto del 1990, lo Stato fece una promessa ai cittadini delle province di Siracusa, Ragusa e Catania. Oggi, a trentacinque anni di distanza, quella promessa deve essere mantenuta fino in fondo”. Lo hanno detto il parlamentare del Movimento 5 Stelle Filippo Scerra ed il senatore del Pd Antonio Nicita durante il convegno “Sisma ’90 – 35 anni dopo”. Centinaia i partecipanti giunti per l’occasione al complesso Gabriele Alicata di Carlentini.
Scerra e Nicita hanno quindi ricordato come grazie all’impegno di questi ultimi anni si sia riusciti a garantire il rimborso alla quasi totalità di coloro che avevano presentato l’istanza entro il 2010. Un risultato che non era affatto scontato fino a poche mesi addietro. Un risultato ottenuto grazie al lavoro parlamentare, agli emendamenti presentati ed alla collaborazione con l’Associazione Sisma 90, che ha dato un contributo fondamentale.
“Ma questo non può bastare, tutti coloro che hanno subito un danno meritano lo stesso trattamento anche se per motivi vari non hanno potuto presentare istanza nei termini previsti. È un principio di giustizia e di equità che lo Stato italiano, dopo 35 anni, ha il dovere di rispettare”, hanno sottolineato Scerra e Nicita.
“Dobbiamo completare il percorso. Serve uno sforzo comune, istituzioni e territorio insieme, per chiudere definitivamente una vicenda che non può restare sospesa dopo 35 anni. Nelle prossime settimane confidiamo possano arrivare già delle ulteriori notizie positive

