Politica | Scicli

Scicli. Avviso pubblico per l’attivazione dell’abbonamento mensile gratuito al trasporto urbano per i giovani

C'è tempo fino al 24 dicembre per presentare domanda
Tempo di lettura: 2 minuti

Scicli, 12 dicembre 2025 – Il Comune di Scicli ha emanato un avviso è finalizzato all’attivazione dell’abbonamento mensile gratuito al trasporto pubblico urbano, avente validità per mesi 6, per i giovani di età inferiore ad anni 20 ed indicatore economico su base Isee non superiore a € 25.000,00, residenti nel Comune di Scicli.

Beneficiari

Possono beneficiare dei contributi oggetto i giovani di età inferiore ad anni 20 con indicatore economico su base ISEE non superiore a € 25.000,00, residenti nel comune di Scicli. Il beneficio economico è assegnato esclusivamente a studenti.

Requisiti richiesti per la partecipazione

Età dei giovani studenti decrescente da 20 anni a 6 anni;
Residenza nel Comune di Scicli;
Indicatore ISEE non superiore a € 25.000,00;

Documenti da allegare

Carta d’identità del richiedente/beneficiario;
Attestazione ISEE; Certificazione di iscrizione e frequenza scolastica e/o formativa.

Presentazione delle domande e criteri di formazione della graduatoria

La domanda, completa di tutti gli allegati, dovrà essere presentata corredata dai documenti di cui è presentata entro e non oltre il termine del 24.12.2025, a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.scicli.rg.it o consegnata brevi manu presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Scicli, sito in Via Nazionale n. 33.

Il contributo sarà assegnato secondo la cronologia di presentazione delle domande.

La domanda, in caso di mancanza anche di uno solo dei requisiti/documenti richiesti, è da considerare inammissibile e non potrà essere accolta.

© Riproduzione riservata
