Attualità | News in primo piano

Tania Giallongo è il nuovo Prefetto di Ragusa

Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 12 dicembre 2025  – La dottoressa Tania Giallongo, avolese, attuale viceprefetto vicario di Roma, è stata nominata nuovo Prefetto di Ragusa. Per la dirigente si tratta della prima nomina prefettizia. Giallongo prende il posto del dottor Giuseppe Ranieri, destinato alla Prefettura di Frosinone. Ranieri lascia Ragusa dopo oltre quattro anni di incarico: era stato nominato il 26 maggio 2021. La nuova prefetta non è una figura sconosciuta al territorio ibleo. Nel 2015-2016 guidò la Commissione straordinaria che amministrò il Comune di Scicli, in seguito allo scioglimento dell’ente. Successivamente ha fatto parte anche della Commissione straordinaria del Comune di Nettuno, nel Lazio, consolidando un profilo professionale legato alla gestione amministrativa di realtà complesse. Da due anni ricopriva il ruolo di viceprefetto vicario di Roma, una posizione di grande responsabilità nell’amministrazione capitolina. Nel corso della sua carriera al Ministero dell’Interno, Giallongo ha maturato una significativa esperienza in diversi ambiti: dalle relazioni sindacali al dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile, fino alla gestione delle risorse strumentali e finanziarie. La nomina rappresenta un ritorno in provincia per una dirigente che ha già dimostrato attenzione e competenza nel territorio ragusano. L’insediamento ufficiale è atteso nei prossimi giorni.

© Riproduzione riservata
