  • 12 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 12 Dicembre 2025 -
giarratana | Sport

Entrambe in trasferta le squadre del Giarratana volley

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Giarratana, 12 dicembre 2025 – Asd Giarratana Volley di scena a Misterbianco domani, sabato 13 dicembre, alle 16,30. Dopo il facile successo casalingo della scorsa settimana, i pallavolisti rossoblù puntano alla replica contro un avversario sulla carta assolutamente abbordabile. “Però, come abbiamo visto nel primo set di sabato scorso contro il Paternò – sottolinea coach Gianluca Giacchi – non ci sono partite facili, o meglio tutto dipende dalla nostra condizione mentale. Se si pensa che l’avversario potrà essere sconfitto in men che non si dica, si rischia seriamente di prendere sottogamba l’impegno. E non è quello che vogliamo. Dobbiamo, piuttosto, cercare di rimanere concentrati e determinati. Ogni giocata ha il suo valore. E non bisogna lasciare andare nulla d’intentato per vincere”. In classifica, dopo sei gare, sono 15 i punti del Giarratana contro i 6 del Misterbianco che ha disputato una partita in più. Torna a giocare anche la formazione femminile nel campionato di Serie D. Le ragazze allenate da Saro Corallo, dopo il turno di riposo in campionato, saranno in trasferta sempre domani, inizio gara alle 17,30, sul parquet dell’Asd Volley Gela Ecoplast. Un match che alla vigilia è assolutamente abbordabile per le giarratanesi considerato che Gela occupa l’ultima posizione in classifica con un solo punto in dotazione contro i sette della squadra iblea. “Stiamo lavorando per crescere – sottolinea l’allenatore Corallo – e vogliamo continuare a vincere per rendere la nostra classifica sempre più performante. Dobbiamo scendere in campo con la mentalità giusta e sono certo che riusciremo a colmare le piccole lacune che finora ho avuto modo di riscontrare. Comunque, lavoriamo con metodo e la voglia di fare bene non ci manca”.

© Riproduzione riservata
585834

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube