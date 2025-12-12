  • 12 Dicembre 2025 -
chiaramonte gulfi | Economia

Integrazione e lavoro: a Chiaramonte Gulfi il successodei Progetti SAI

Chiaramonte Gulfi, 12 Dicembre 2025 – Le storie di successo dei Progetti SAI (Sistema Integrazione e Accoglienza) e il loro impatto sullo sviluppo locale saranno presentate giovedì 18 dicembre 2025, ore 18, presso l’ex Museo dei Cimeli.

L’evento, promosso dalla cooperativa Fo.Co., sarà focalizzato sui “Rapporti di reciprocità” generati attraverso l’inserimento lavorativo dei migranti.

Saranno presenti tre imprenditori locali – Giampaolo Roccuzzo (Pit Stop), Andrea Gurrieri (ABC Metal) e Salvatore Laterra (Ristorante Majore) – che hanno assunto rifugiati, trasformando il percorso di accoglienza in un vero e proprio “progetto di vita” per giovani provenienti da Sudan, Burkina Faso e Bangladesh.

Marta Laterra (Fo.Co.) ha spiegato: “Non parliamo di semplice accoglienza, ma di reciprocità. Attraverso il lavoro si creano rapporti equi basati su rispetto e dignità, generando un circolo economico virtuoso per tutta la comunità.”

La serata si concluderà con lo spettacolo teatrale “Strappi”.

© Riproduzione riservata
