Eroe sul Ponte Guerrieri a Modica: il Sindaco incontra l’autista AST che ha salvato una vita

Modica, 12 Dicembre 2025 – Un atto di straordinario coraggio e prontezza di spirito è stato celebrato oggi al Comune di Modica. Il Sindaco Maria Monisteri ha ricevuto e ringraziato ufficialmente Marcello Filizzola, autista dell’AST (Azienda Siciliana Trasporti), per aver impedito che una difficile storia si trasformasse in tragedia sul Ponte Guerrieri.

L’episodio risale a qualche giorno fa, quando Filizzola, mentre era alla guida del suo autobus, ha notato una giovane donna in evidente stato di agitazione, pronta a scavalcare la rete di protezione del ponte. Senza esitare, l’autista ha compiuto un gesto di grande umanità: ha fermato immediatamente il mezzo pubblico, e’ sceso per avvicinare la ragazza ed ha iniziato a parlarle con buonsenso e le giuste parole, cercando di calmarla.

“Grazie al suo intervento immediato, e con l’aiuto di altre persone che hanno collaborato a bloccare la circolazione e a sostenere il dialogo, Marcello Filizzola è riuscito a convincere la giovane, una 22enne, a desistere dal suo intento. Successivamente, l’autista l’ha accompagnata ai mezzi di soccorso dove ha ricevuto le cure necessarie.

“È stato un grande piacere conoscere e stringere la mano a chi ha saputo con il buonsenso e le giuste parole, salvare una vita,” ha dichiarato il Sindaco Maria Monisteri sui suoi canali social. “Un atto di coraggio quello di Marcello Filizzola che qualche giorno fa ha impedito che una storia difficile si trasformasse in dramma.”

All’incontro ufficiale in Municipio, Filizzola era accompagnato dalla moglie e dal collega Giovanni Battaglia.

