Attualità | Modica

Modica. “Giornata dei presepi” con i bambini del plesso Cozzo Rotondo

Curiosità e saperi per grandi e piccoli nei presepi delle Chiese di San Pietro e Santa Maria di Betlemme
Modica, 12 dicembre 2025 – Anche quest’anno il club Kiwanis di Modica ha celebrato la “Giornata dei Presepi” con una rappresentanza della scuola materna del plesso Cozzo Rotondo dell’istituto Comprensivo “S. Marta – E. Ciaceri”.
Presenti il presidente del Club Kiwanis di Modica, prof.ssa Pina Angelico, il vice, Giovanni Occhipinti, la segretaria, prof.ssa Maria Zingale e la consigliera, prof.ssa Giuseppina Trovato, i bambini accompagnati dalle insegnanti, dalle mamme e da qualche nonna hanno potuto dapprima ammirare il presepe della di San Pietro e poi quello monumentale della Chiesa di Santa Maria di Betlemme.
Due momenti molto significativi per i bambini che hanno potuto avere le prime cognizioni su due rappresentazioni, tra le più importanti della cristianità, con due presepi di epoche diverse ma uniti nel significato. Quello di Santa Maria di Betlemme ha suscitato le maggiori curiosità di grandi e piccoli e con queste l’importanza del valore della famiglia, della sua unione e del senso dell’amicizia e della solidarietà, ovviamente spiegate con un linguaggio semplice e adeguato.
Una bella giornata, molto costruttiva che mette ancora al centro i saperi a disposizione dei bambini per una loro sana crescita intellettuale nel segno della condivisione e della pace tra i popoli.

