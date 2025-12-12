L’Introspezione di Saro Cannizzaro.. Quando il titolo non fa l’istituzione

Il recente episodio che ha visto protagonista il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, la quale, durante l’evento di Atreju, contestata da studenti di Medicina sulla riforma del “semestre filtro”, ha risposto con l’epiteto “siete dei poveri comunisti”, solleva interrogativi profondi non solo sul dibattito politico attuale ma, soprattutto, sulla qualità della reazione istituzionale e l’adeguatezza del linguaggio in contesti di confronto.

La contestazione, descritta come pacifica, rientra nelle dinamiche tipiche dell’ambiente universitario e del libero dissenso, soprattutto quando si confrontano generazioni e visioni politiche diverse.

Tuttavia, la risposta della Ministra ha rapidamente spostato l’attenzione dal merito della contestazione alla forma della replica. Utilizzare un’etichetta ideologica polarizzante (“poveri comunisti”) e caricarla di disprezzo economico (“poveri”) contro degli studenti che esercitano il diritto alla critica, è stato letto da molti come un segnale di scarsa gestione emotiva e un’incapacità di elevare il confronto.

Ora, vorrei cogliere il punto nevralgico della vita pubblica; ovvero “puoi avere studiato quanto vuoi, puoi essere arrivata al vertice della vita politica nazionale ma la valenza di una persona la si dimostra sempre da come reagisci quando finiscono gli applausi…”(cit.)

Nel caso in specie percepisco una disconnessione tra il valore curriculare (titoli, incarichi) e il valore istituzionale/umano (temperamento, capacità dialettica, rispetto per l’interlocutore).

Una figura che ha raggiunto il culmine della carriera accademica e politica dovrebbe possedere gli strumenti retorici e la maturità per essere consapevole che ogni parola pronunciata da un ministro o docente ha un peso istituzionale superiore; rispondere alle critiche non con la delegittimazione dell’avversario basata su etichette, ma con argomenti solidi o, se necessario, mantenendo un silenzio dignitoso.

La caduta nell’insulto o nella semplificazione ideologica estrema, in questo contesto, rischia di svilire l’autorevolezza faticosamente costruita attraverso anni di studio e incarichi, dimostrando una fragilità temperamentale proprio nel momento in cui la pressione è più alta.

L’incidente alimenta la tendenza, sempre più diffusa nella politica moderna, a sostituire la discussione complessa e basata sui fatti con la retorica dello scontro personale e dell’insulto. Quando anche personalità con un background accademico così solido adottano questo registro, si legittima di fatto un abbassamento generale del livello del dibattito pubblico, specialmente di fronte alle nuove generazioni.

In conclusione, l’episodio funge da promemoria: il vero test di leadership e di integrità istituzionale non avviene sui palchi applauditi, ma nei momenti di frizione e disaccordo, dove la capacità di gestire il potere e la critica con equilibrio e dignità si rivela la misura più autentica del valore di una persona pubblica. Tutto ciò vale anche in tutti gli ambiti: nazionale, regionale, provinciale, locale. “Cu sa senti, sa canta”.

Salva