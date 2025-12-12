  • 12 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 12 Dicembre 2025 -
Rubriche

L’Introspezione di Saro Cannizzaro.. Quando il titolo non fa l’istituzione

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Il recente episodio che ha visto protagonista il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini,  la quale, durante l’evento di Atreju, contestata da studenti di Medicina sulla riforma del “semestre filtro”,  ha risposto   con l’epiteto “siete dei poveri comunisti”, solleva interrogativi profondi non solo sul dibattito politico attuale ma, soprattutto, sulla qualità della reazione istituzionale e l’adeguatezza del linguaggio in contesti di confronto.

La contestazione, descritta come pacifica, rientra nelle dinamiche tipiche dell’ambiente universitario e del libero dissenso, soprattutto quando si confrontano generazioni e visioni politiche diverse.

Tuttavia, la risposta della Ministra ha rapidamente spostato l’attenzione dal merito della contestazione alla forma della replica. Utilizzare un’etichetta ideologica polarizzante (“poveri comunisti”) e caricarla di disprezzo economico (“poveri”) contro degli studenti che esercitano il diritto alla critica, è stato letto da molti come un segnale di scarsa gestione emotiva e un’incapacità di elevare il confronto.

Ora,  vorrei  cogliere il punto nevralgico della vita pubblica; ovvero “puoi avere studiato quanto vuoi, puoi essere arrivata al vertice della vita politica nazionale ma la valenza di una persona la si dimostra sempre da come reagisci quando finiscono gli applausi…”(cit.)

Nel caso in specie percepisco una disconnessione tra il valore curriculare (titoli, incarichi) e il valore istituzionale/umano (temperamento, capacità dialettica, rispetto per l’interlocutore).

Una figura che ha raggiunto il culmine della carriera accademica e politica dovrebbe possedere gli strumenti retorici e la maturità per essere consapevole che ogni parola pronunciata da un ministro o docente ha un peso istituzionale superiore; rispondere alle critiche non con la delegittimazione dell’avversario basata su etichette, ma con argomenti solidi o, se necessario, mantenendo un silenzio dignitoso.

La caduta nell’insulto o nella semplificazione ideologica estrema, in questo contesto, rischia di svilire l’autorevolezza faticosamente costruita attraverso anni di studio e incarichi, dimostrando una fragilità temperamentale proprio nel momento in cui la pressione è più alta.

L’incidente alimenta la tendenza, sempre più diffusa nella politica moderna, a sostituire la discussione complessa e basata sui fatti con la retorica dello scontro personale e dell’insulto. Quando anche personalità con un background accademico così solido adottano questo registro, si legittima di fatto un abbassamento generale del livello del dibattito pubblico, specialmente di fronte alle nuove generazioni.

In conclusione, l’episodio funge da promemoria: il vero test di leadership e di integrità istituzionale non avviene sui palchi applauditi, ma nei momenti di frizione e disaccordo, dove la capacità di gestire il potere e la critica con equilibrio e dignità si rivela la misura più autentica del valore di una persona pubblica. Tutto ciò vale anche in tutti gli ambiti: nazionale, regionale, provinciale, locale. “Cu sa senti, sa canta”.

© Riproduzione riservata
585921

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube