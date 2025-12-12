  • 12 Dicembre 2025 -
Politica | Ragusa

Il Libero Consorzio ibleo incontra Coldiretti, Confagricoltura e le autorità sanitarie

Ragusa, 12 dicembre 2025 – Prosegue il percorso avviato dal Libero Consorzio per rafforzare il sistema di prevenzione e controllo sanitario nel comparto zootecnico. Questo l’obiettivo dell’incontro con i rappresentanti delle principali organizzazioni agricole e sanitarie del territorio: per Coldiretti erano presenti il direttore Santo Di Maria e il segretario di zona Salvatore Battaglia; per Confagricoltura hanno partecipato Giovanni Scucces e Luca La Licata; erano inoltre presenti il direttore del Dipartimento Veterinario dell’ASP Giuseppe Arestia e il dirigente dell’Istituto Zooprofilattico di Ragusa, Giuseppe Cascone. È stato un confronto proficuo, finalizzato alla proposta di creare un Osservatorio Epidemiologico Provinciale dedicato alla brucellosi e ad altri patogeni di origine animale.

“Il Ragusano DOP rappresenta un elemento identitario e distintivo della nostra provincia. Pertanto, tenere alto il livello di sicurezza alimentare su un prodotto così fortemente legato alla storia e all’economia del territorio è fondamentale per tutti noi. È giusto che il Libero Consorzio, sempre attento alla valorizzazione dell’immagine turistica ed enogastronomica della nostra area, si interessi e sostenga queste iniziative”, dichiara la Presidente del Libero Consorzio, Maria Rita Schembari. “La necessità è quella di attivare controlli più puntuali attraverso analisi PCR per l’individuazione del DNA del batterio Brucella e di Escherichia coli, microrganismi potenzialmente pericolosi nel consumo di latte crudo e derivati, come il Ragusano DOP, e responsabili di conseguenze anche croniche sulla salute”, spiega.

Gli uffici dell’ente stanno lavorando ad un protocollo, che verrà sottoscritto a breve. “Un sistema strutturato consentirà di intercettare tempestivamente eventuali focolai e di intensificare i controlli su tutte le aziende nel raggio di un paio di chilometri, garantendo maggiore sicurezza per consumatori e produttori”, conclude la Presidente Schembari.

