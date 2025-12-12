Finanziamenti PNRR a Pozzallo, è allarme all’ARS: L’On. La Vardera chiede lumi su quasi 8 milioni di euro persi

Palermo/Pozzallo, 12 dicembre 2025 – La gestione dei fondi PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e regionali da parte del Comune di Pozzallo è finita sotto la lente d’ingrandimento dell’Assemblea Regionale Siciliana (ARS). L’onorevole Ismaele La Vardera, deputato di Controcorrente, ha depositato un’interrogazione parlamentare urgente per chiedere al Presidente della Regione e all’Assessore per le Autonomie Locali di fare luce sulla presunta perdita di risorse per quasi 8 milioni di euro.

L’interrogazione, inserita all’ordine del giorno della seduta N° 204 lo scorso 23 settembre, ma in attesa di essere ricalendarizzata, evidenzia una situazione di “presunta inerzia” dell’Amministrazione Comunale, che non avrebbe rispettato i termini per la progettazione, l’espletamento delle gare e l’affidamento dei lavori.

Nel documento, l’on. La Vardera ha fornito un excursus dettagliato dei progetti strategici che Pozzallo avrebbe perso, con un impatto significativo sulla qualità della vita e sui servizi del territorio: una pista ciclabile fondamentale per congiungere due percorsi esistenti o programmati; la perdita di fondi destinati a due asili nido comunali, un’assenza cruciale in un Comune che ad oggi non dispone di alcuna struttura pubblica per l’infanzia; un centro di riuso dei materiali (cruciale per il contrasto ai rifiuti in discarica e il supporto alle famiglie fragili) e un centro di raccolta rifiuti (Pozzallo è tra i pochi Comuni ragusani a esserne sprovvisto); Un centro diurno specificamente pensato per minori disabili e minori stranieri non accompagnati, misura essenziale per un territorio ad alta pressione migratoria.

Di fronte alla presunta “estrema gravità di quanto accaduto”, il deputato di Controcorrente ha richiesto espressamente una serie di azioni immediate e incisive da parte dei vertici regionali.

In particolare, l’on. La Vardera chiede:

1. Attivazione dei Poteri Sostitutivi nei confronti del Comune di Pozzallo per recuperare i progetti non avviati o, in alternativa, stabilire pubblicamente chi ha causato la perdita delle risorse.

2. Adesione al Governo Nazionale: Richiesta di applicazione immediata dell’art. 12 del D.L. 77/2021 per i casi di palese inadempienza degli enti locali.

3. Vigilanza Efficace: Rendere operativo il sistema di vigilanza preventiva e sanzionatoria (Cabina di Regia in Regione e Prefetture) per commissariare i Comuni “colpevolmente inerti”.

4. Trasparenza Totale: Pubblicazione di un report trasparente sui Comuni siciliani che hanno perso finanziamenti PNRR e FESR per “colpe esclusivamente politiche”, un atto di verità e responsabilità nei confronti dei cittadini, anche in vista delle prossime elezioni.

L’interrogazione, considerata la sua urgenza e la gravità delle cifre in gioco, è attesa con interesse nell’agenda dei lavori all’ARS, dove si spera di ottenere risposte concrete e consequenziali da parte dei vertici regionali.

Salva