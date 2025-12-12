  • 12 Dicembre 2025 -
Attualità | Modica

Servizi Sociali Modica. Scade Martedì 16 Dicembre l’Attivazione della “Carta Dedicata a Te 2025”

Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 12 Dicembre 2025 – Entro martedì 16 dicembre, va attivata la ‘Carta dedicata a te 2025’, prevista dal Decreto Interministeriale Fondo Alimentare del 12 Agosto 2025. 

Si tratta di un contributo economico per nucleo familiare di importo pari a 500 euro, erogato attraverso carta elettronica di pagamento. Il primo pagamento di attivazione va tassativamente fatto entro il 16 dicembre 2025, pena la decadenza del beneficio. L’intera somma dovrà essere utilizzata entro e non oltre il 28 febbraio 2026.

“Ricordo che in caso di smarrimento della Carta – precisa l’assessore alle Politiche Sociali, Concetta Spadaro –  si potrà richiedere la sostituzione all’Ufficio Postale presentando allo sportello, il documento di identità in corso di validità, il codice fiscale/tessera sanitaria e la denuncia previamente già presentata all’Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza

