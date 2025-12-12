Auguri del sindaco di Modica al nuovo Prefetto di Ragusa

Modica, 12 dicembre 2025 – Il Sindaco di Modica, Maria Monisteri Caschetto, ha voluto esprimere gli auguri di buon lavoro alla dottoressa Tania Giallongo, nominata nuovo Prefetto di Ragusa, e contestualmente ha rivolto un sentito ringraziamento al Prefetto uscente, Giuseppe Ranieri, destinato alla Prefettura di Frosinone.

In una nota ufficiale, la Sindaca ha accolto il nuovo Prefetto con grande fiducia:

A nome mio come Sindaco di Modica e dell’Amministrazione Comunale che rappresento, voglio esprimere i nostri migliori auguri di buon lavoro al nuovo Prefetto di Ragusa, la dottoressa Tania Giallongo. Sono certa che la Sua comprovata esperienza, i ruoli di grande responsabilità che ha ricoperto e le Sue qualità professionali saranno un punto di riferimento fondamentale per affrontare e risolvere le istanze del nostro territorio e della nostra Città.”

