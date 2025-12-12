  • 12 Dicembre 2025 -
Ragusa | Sport

Basket. XII turno di campionato, la Passalacqua Ragusa ospita Faenza

Ragusa, 12 dicembre 2025 – Sabato alle 15 al Pala Minardi di Ragusa, la Passalacqua Spedizioni di basket pronta ad ospitare la E-Work Faenza di coach Paolo Seletti. Siamo alla XII giornata del campionato di basket di serie A2 femminile. Che Faenza arrivi a Ragusa agguerrita, non è un mistero. Proviene da una striscia negativa di quattro sconfitte consecutive, tre delle quali maturate in casa. Sul fronte Passalacqua, si capitalizzano i segnali positivi dopo l’ultima partita giocata ad Umbertide: la squadra, con due delle titolari assenti e capitana Consolini operativa per onor di firma, ha stretto le fila dimostrando grinta e carattere e ha sfiorato il colpaccio. Sabato al Pala Minardi, il culmine di una settimana di lavoro senza risparmio di energie ma calibrando ritmo e intensità anche in vista dei prossimi impegni. Dopo il match di domani, le aquile di Ragusa dovranno affrontare una doppia trasferta (Matelica il 16 dicembre e il 21 il derby siciliano ad Alcamo).

“Faenza è una squadra intensa e aggressiva che ama giocare in contropiede e transizione, nel flusso. Ha delle giocatrici giovani molto interessanti come Brzonova, Bazan, Onnela e a chiudere il cerchio ci sono Nori, Georgieva che con Zanetti danno esperienza rendendo Faenza temibile e a volte poco codificabile – dice Mara Buzzanca, coach Passalacqua -. Noi veniamo da una sconfitta che ci ha fatto un po’male, abbiamo voglia di riscatto. Ma ad Umbertide ci sono stati dei feedback molto positivi, la squadra non ha mai mollato nonostante l’assenza di tre quinti del quintetto. Domani sarà una partita in cui sono certa che le ragazze continueranno a metterci tutta l’energia e la voglia di conquistare i due punti in palio”

Le statistiche: Ragusa 598 punti realizzati e 531 subiti, resta la seconda migliore difesa del girone; occupa il quarto posto in classifica, con 12 punti, a pari merito con Bolzano. Alpo guida la classifica con 18 punti e una partita in più; seguono Umbertide e Matelica a 16 punti. Faenza è ottava in classifica, 5 partite vinte e altrettante perse (con un match disputato in più rispetto a Ragusa), 657 punti fatti e 604 subìti. In merito alle percentuali di realizzazione, Ragusa ha il 45 per cento da 2 punti, il 30% da 3, e il 63% ai liberi con 373 rimbalzi totali. Le percentuali di Faenza, invece, riportano fino ad oggi un 44% da 2 punti, il 25% da 3, 72% ai liberi, con 436 rimbalzi totali all’attivo.

Il match sarà arbitrato dai signori Pierluigi Collura e Francesco Rosato di Roma

© Riproduzione riservata
