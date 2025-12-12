Fiamma Olimpica a Ragusa: le indicazioni su percorso, viabilità e chiusura scuole

Ragusa, 12 dicembre 2025 – È tutto pronto per la tappa di Ragusa del Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026, prevista per mercoledì 17 dicembre dalle ore 13. Molto più di un rito sportivo: è l’avventura entusiasmante che annuncia l’arrivo dei Giochi nel nostro Paese. Un itinerario che è iniziato il 26 novembre 2025 a Olimpia, con l’accensione del tradizionale fuoco arrivato poi in Italia, a Roma, il 4 dicembre da dove, due giorni dopo, è iniziato il suo percorso, che sta attraversando tutto lo stivale, per un totale di 300 città, 20 regioni, più di 60 siti UNESCO, tra cui la nostra Ragusa, che è tra le città di transito nell’ambito della tappa Agrigento – Siracusa.

Con il passaggio della Fiamma in ogni regione italiana, tutti i cittadini hanno l’opportunità di partecipare alla grande emozione di Milano Cortina 2026 e di condividere i valori Olimpici e sportivi attraverso un grande momento collettivo. Una possibilità straordinaria per mostrare al mondo intero la bellezza e la ricchezza storica e culturale nostrana attraverso la staffetta dei tedofori che rappresentano e celebrano lo Spirito Italiano: una forza vibrante, dinamica e profondamente contemporanea.

IL PERCORSO DI RAGUSA

La staffetta dei tedofori prenderà il via alle ore 13 da Viale Europa – altezza Motorizzazione Civile, e percorrerà tutto il Viale. Attraverso Via Canova prima e Via Gagini poi, si proseguirà lungo Corso Italia. All’altezza di Piazza San Giovanni, la fiamma olimpica salirà sul sagrato della Cattedrale e scenderà dalla scalinata centrale, proseguendo per Corso Italia fino all’incrocio con Via San Vito. Da qui, si percorrerà la via stessa, il Ponte Papa Giovanni XXIII e si arriverà in Piazza Cappuccini. Ultimo tratto della staffetta sarà via Ingegner Migliorisi, concludendosi all’altezza della sede della Polizia Stradale.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Come posizionarsi per vedere il passaggio della Fiamma Olimpica e la staffetta tra i Tedofori

Lungo tutto il tratto del percorso è possibile posizionarsi ai lati delle strade.

Per piazza San Giovanni si consiglia di posizionarsi nella parte bassa (lato palazzo INA) per la discesa della fiamma dalla scalinata della Cattedrale. Per poter scegliere un punto dove vedere il passaggio della fiamma da un tedoforo all’altro (ogni 200 metri) saranno apposti, già dalla sera di martedì 16 dicembre, dei bollini che identificheranno il luogo esatto.

MODIFICHE ALLA VIABILITÀ

Con ordinanza dirigenziale numero 850 dell’ 11/12/2025 sono state disposti divieti di sosta con rimozione forzata dalle 9 alle 14 in:

– Viale Europa, intero tratto sul lato destro della corsia a scendere compreso tra la rotatoria (San Luigi – Fieramosca – viale Europa) e via Gagini;

– Via Canova, tratto tra viale Europa e via Mascagni;

– Via Gagini, tratto tra via P. Mascagni e corso Italia;

– Corso Italia, tratto tra via San Vito e via Gagini;

– Su ambo i lati dell’intero ponte Giovanni Paolo XXIII;

– Via G. Meli su ambo i lati, tratto tra via Marsala e il ponte Papa Giovanni XXIII;

– Via Marsala, tratto tra via G. Meli e piazza Cappuccini;

– Piazza Cappuccini, tratto tra via F. Pennavaria e via M. B. Schininà;

– Via B. Maria Schininà, tratto tra piazza Cappuccini e via S. Maria Boscarino

– Via Ing. Migliorisi intero tratto;

– Via E. Fieramosca ambo i lati, tratto tra il civico 36 e via G. Almirante;

INTERRUZIONE DEL TRANSITO

Su tutto l’itinerario, contestualmente al passaggio del convoglio e compatibilmente con lo svolgimento della manifestazione, sarà consentito l’attraversamento.

CHIUSURA ANTICIPATA DELLE SCUOLE

Con Ordinanza Sindacale numero 1167 emessa in data odierna stata disposta la chiusura anticipata alle ore 11.00 di tutte le scuole pubbliche e private di scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado, insistenti sul territorio comunale, con esclusione delle scuole d’infanzia e degli asili nido, non interessate, pertanto, alla presente ordinanza;

