Attualità | Pozzallo

Accordo storico tra la città di Pozzallo e Montsoriu

Tempo di lettura: 2 minuti

Pozzallo, 12 dicembre 2025 – In questi giorni sarà presente a Ragusa, invitata dalla Società Ragusana di Storia Patria, una delegazione catalana formata da Albert Sanz, vicepresidente del Consell Comarcal de la Selva, Joaquim Matheu, Patronat del Castell de Montsoriu (roccaforte militare dei Cabrera), Joan Carles Codolà, Associazione Amici del Castello di Montsoriu, e Angel Vazquez, tecnico del Consell Comarcal de la Selva. Questa sarà l’occasione per un incontro con le istituzioni dell’area iblea, dal
Libero Consorzio Comunale ai Comuni di Ragusa, Modica e Pozzallo, per immaginare di mettere in campo progetti comuni per intensificare le relazioni culturali e
scientifiche, ma anche economiche e turistiche nel segno della comune vicenda storica cabreriana.
In particolare sabato, a Pozzallo, dove la delegazione catalana potrà ammirare la Torre Cabrera, presidio commerciale dei conti sul Mediterraneo, sarà sottoscritto dai partner catalani con il Comune di Pozzallo e la Società Ragusana di Storia Patria un accordo di collaborazione che sancirà una sorta di gemellaggio tra il Castello di Montsoriu e la Torre Cabrera.
“Ci sono le condizioni perché le relazioni che abbiamo avviato tra la Catalogna e la nostra area, muovendo dalle pagine comuni di storia medioevale, possano diventare qualcosa di più istituzionale per una progettazione condivisa che valorizzi i monumenti cabreriani dei territori e costruisca relazioni anche turistiche e commerciali”. Per Pozzallo, città che ospita con la Torre il più rappresentativo degli edifici storici da collegare alla presenza dei Cabrera, si tratta “di un momento importante che può accompagnare Pozzallo in questo sforzo significativo che stiamo facendo perché la Torre possa essere restituita alla pubblica fruizione dopo l’intervento di restauro in corso.

– 8,30 Breve tour di Modica;
– 10,00 Visita guidata della Chiesa di Santa Maria di Gesù Modica Alta con il prof. Uccio Barone e il prof. Paolo Nifosì;
– 11,30 Partenza della delegazione per Pozzallo;
– 12,00 Visita della Torre Cabrera a Pozzallo;
– 13,00 Spazio Culturale Assenza Buffet offerto dal Comune di Pozzallo;
– 15,00 Incontro con le Istituzioni per la presentazione dei progetti a valere sul programma di collaborazione nel segno dei Cabrera tra la Catalogna e la Sicilia;
– 17,00 Sottoscrizione da parte del Consiglio del Castello di Montsoriu, del Comune di Pozzallo, della Società Ragusana di Storia Patria, e dell’Associazione Amici del Castello di Montsoriu dell’accordo di collaborazione per il gemellaggio tra il Castello di Montsoriu e la Torre Cabrera;
– 18,30 Chiusura della riunione e saluti dei partecipanti Soprintendenza di Ragusa”.

© Riproduzione riservata
585879

