Comiso. Al via questa sera i festeggiamenti per i 25 anni del Lions Club Comiso Terra Iblea e l’apertura dell’anno sociale 2025-2026

Comiso, 12 dicembre 2025 – Questa sera si accendono le luci della cerimonia ufficiale che segna un doppio importante appuntamento per il Lions Club Comiso Terra Iblea: l’avvio dell’anno sociale 2025-2026 e il festeggiamento del 25° anniversario dalla fondazione del Club. L’evento, svolto in sinergia con il Lions Club Ragusa Monti Iblei, si terrà nella prestigiosa cornice dell’Hotel Villa Orchidea lungo la S.P. 5 Comiso-RG. Un momento solenne e conviviale per celebrare un quarto di secolo di attività al servizio del territorio.

Il programma della serata prevede alle 19,00 l’accoglienza degli ospiti, seguita alle 19,30 da un aperitivo di benvenuto. Alle ore 20,00 si terrà la cerimonia di apertura dell’anno sociale con la presentazione di nuovi soci. Alle 20,30 si darà spazio alla celebrazione dei 25 anni di impegno e presenza attiva del Lions Club Comiso Terra Iblea, guidato dal presidente Rosario Alescio. Saranno presenti le autorità Lions, i sindaci di Comiso , Chiaramonte Gulfi e Giarratana.

La serata proseguirà alle ore 21, 30 con una cena conviviale accompagnata da intrattenimento musicale a cura del gruppo Faciti Rota che animerà l’evento.

