  12 Dicembre 2025
  12 Dicembre 2025
Politica

Ragusa: Minardo, congratulazioni a nuovo Prefetto Giallongo

Tempo di lettura: 2 minuti

Roma, 12 dicembre 2025 – “Rivolgo le mie più sincere congratulazioni al nuovo prefetto di Ragusa, Tania Giallongo. La sua lunga esperienza nelle istituzioni e la profonda conoscenza del territorio ibleo rappresentano una garanzia per l’intera comunità” lo dichiara il presidente della Commissione Difesa della Camera, Nino Minardo.

“Desidero inoltre esprimere un sentito ringraziamento al dottor Giuseppe Ranieri per l’ottimo lavoro svolto alla guida della Prefettura: un impegno serio, competente e sempre orientato al bene del territorio. Sono certo – aggiunge Minardo – che il prefetto Giallongo saprà proseguire su questa linea, rafforzando la collaborazione tra Prefettura, Forze dell’Ordine e amministrazioni locali, a tutela della sicurezza e della coesione della nostra provincia”.

