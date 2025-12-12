  • 12 Dicembre 2025 -
  12 Dicembre 2025
Attualità | Modica

Modica celebra la centenaria Maria Ruta: “Qui si vive bene e a lungo”

Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 12 Dicembre 2025  – Festeggiare i compleanni centenari a Modica è ormai una tradizione che si rinnova con piacevole frequenza, un segnale tangibile di una città dove la qualità della vita si traduce in longevità. L’ultima a tagliare lo storico traguardo del secolo di vita è stata la signora Maria Ruta, celebrata, giovedì, in una festa gioiosa e commovente.

I 100 anni di Maria Ruta sono stati salutati con grande affetto presso   Villa Gardenia. Al suo fianco c’erano il sindaco, Maria Monisteri, i figli, Raffaele, Giorgio e Roberto, insieme a parenti e numerosi amici, tutti riuniti per onorare la matriarca della famiglia.

“Nonostante l’età – dice il primo cittadino –  la signora Maria è apparsa lucidissima e sorridente, omaggiando gli ospiti con aneddoti e ricordi della sua lunga esistenza. In un momento di conversazione con i presenti, ha ribadito l’importanza dell’affetto della sua famiglia, dimostrandosi un bellissimo esempio di madre, nonna e, soprattutto, di grande Donna. La ricorrenza non è solo un evento privato, ma una conferma per l’intera comunità modicana: i numerosi centenari della città sono la prova che Modica non solo offre bellezza storica, ma anche un ambiente salubre e una vita serena e longeva”.

Alla signora Maria Ruta vanno gli auguri più sinceri per il suo “primo secolo di vita” e l’auspicio che possa continuare a essere un faro di saggezza e serenità per la sua famiglia e la comunità.

