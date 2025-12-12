  • 12 Dicembre 2025 -
  12 Dicembre 2025
santa croce camerina | Sport

Promozione. Il Santa Croce Calcio ospita nella nuova gara casalinga il Megara

Tempo di lettura: 2 minuti

Santa Croce Camerina, 12 settembre 2025 – Seconda gara casalinga consecutiva per il Santa Croce calcio che per la dodicesima giornata del campionato di Promozione affronterà il forte Megara 1908.
La squadra di mister Fabio Campanaro è chiamata a un cambiamento di tendenza nelle gare interne, visto che nelle sei gare ufficiali disputate sul proprio terreno di gioco ha raccolto una vittoria, una sconfitta e quattro pareggi.
Anche domenica scorsa nel derby contro lo Scicli è arrivato l’ennesimo pareggio e nonostante la classifica si sia mossa e la prestazione sia stata discreta, un cambiamento di tendenza è quantomeno opportuno, in quanto i punti necessari per la salvezza devono venire proprio dalle gare casalinghe.
Il cammino dei biancazzurri fino ad ora è stato più roseo delle aspettative di inizio stagione, ma viste le ampie qualità della squadra di Campanaro, è un vero peccato che in casa capitan Mangione e soci non riescano ad esprimersi come nelle gare in trasferta.
Mister Fabio Campanaro in settimana ha riesaminato la gara di domenica con la squadra, facendo notare ai suoi uomini quante occasioni vengano sprecate.
Il trainer biancazzurro ha inviato i suoi ragazzi ad essere più cinici, soprattutto sottoporta dove si riscontrano delle difficoltà facilmente superabili.
Campanaro in occasione della gara di domenica avrà tutti gli effettivi a disposizione, compreso il bomber Yahya Dramé che rientra dopo le due giornate di squalifica.
Il mister biancazzurro così avrà modo di poter avere un’ampia scelta sulla formazione da schierare dal primo minuto, ma le decisioni definitive verranno prese nei minuti antecedenti al fischio d’inizio.
La società conta tantissimo anche sul supporto dei propri tifosi e, infatti, invita tutti coloro che hanno a cuore i colori biancazzurri a venire in massa allo stadio per sostenere la squadra verso la vittoria.
La gara si giocherà allo stadio Kennedy di Santa Croce Camerina e avrà inizio alle ore 14.30.
A dirigere l’incontro sarà la signora Valentina Scalzo della sezione arbitrale di Enna che sarà collaborata dal signor Scarpello di Caltanissetta e dalla signora Giarratana di Enna

