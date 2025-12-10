  • 10 Dicembre 2025 -
  10 Dicembre 2025
Cronaca | News in primo piano | Scicli

Incendio ai danni di un’Agenzia Funebre di Scicli: ipotesi atto intimidatorio

Tempo di lettura: 2 minuti

Scicli, 10 Dicembre 2025 – Un episodio inquietante ha scosso la tranquillità di Scicli: la vetrata di un’agenzia funebre è stata oggetto di un tentato incendio nella notte. Fortunatamente, l’azione non ha provocato danni significativi alla struttura.

L’attività, di proprietà di Carmelo Spadaro, si trova in Via Colombo ed è operativa da circa un anno. Gli inquirenti, che stanno lavorando sul caso, propendono al momento per l’ipotesi di un gesto intimidatorio, un segnale che le forze dell’ordine considerano indubbiamente allarmante.

Il titolare ha espresso forte preoccupazione per l’accaduto. Interrogato sull’origine del gesto, ha riferito di non aver mai ricevuto avvisaglie o avvertimenti che potessero far presagire un episodio di tale violenza.

Sulla vicenda stanno indagando i Carabinieri di Scicli, impegnati a ricostruire la dinamica dell’accaduto e a individuare i responsabili di quello che appare, a tutti gli effetti, un tentativo di pressione criminale sull’attività commerciale.

© Riproduzione riservata

