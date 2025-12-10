Festival Versi di Luce: tra Gela e Modica “L’inno del poeta resta”

Gela/Modica, 10 dicembre 2025 – Dopo una prima giornata di Festival a Modica, il “Versi di Luce” apre il sipario anche a Gela e l’evento a tema CinemaPoesia si infiamma con i tanti appuntamenti in programma.

Giorno 10 dicembre, infatti, alle ore 17.00 alla Galleria d’arte Civico 111 ci sarà l’apertura Desk accrediti in collaborazione con l’Istituto d’istruzione Superiore “Eschilo” e Istituto Tecnico Tecnologico “Morselli” (progetto PCTO); a seguire alle ore 17.30, sempre alla Galleria d’arte Civico 111, è prevista l’inaugurazione della Sezione di Gela con l’evento “Concerto per violino solo – L’inno del poeta resta” con il violinista Marco di Menza: un viaggio emozionale tra le melodie più evocative del grande cinema. A seguire si svolgerà “La città si fa poesia e cinema”, l’incontro con i fotografi che hanno partecipato al concorso “Scatta la tua poesia urbana”. Moderano il fotografo Roberto Virdiano e Federico Alba, capogruppo “FAI Giovani di Caltanissetta”.

Il programma di Gela continuerà alle ore 18.30 con “Dialogo con UE – Eventi urbani e Lions Gela a tema “Ambiente, territorio e cultura per comprendere il valore della street art nei processi di tutela delle identità, promozione e rilancio del quartiere centro storico di Gela attraverso un museo a cielo apetrto – set cinematografico naturale. Verrà consegnato il Premio Lions all’opera fotogtafica che meglio esprime la finalità Lions.

Alle 19.00 (stessa location) verrà proiettato il docufilm fuori concorso “Le due sponde del fiume” di Federico Iris Osmo Tinelli. Sarà presente il regista.

Gli appuntamenti della Sezione di Modica inizieranno alle ore 9.00 con l’iniziativa “Escursione poetica”, una passeggiata tra la Stanza della Poesia, i vicoli di Modica e Casa Quasimodo. La programmazione continuerà alle ore 17.00 in Cineteca con “Vesritalk”: ospiti i registi Alfredo Marasti, Felix Stefanaggi, Daniele Farina e lo storico Franco La Magna.

Alle ore 18.00 alla Società Operaia di Mutuo Soccorso verranno proiettate le seguenti opere in concorso: Sezione Videopoesia – “Off with her head” di Rebecca Rose (USA), “Belly of the whale” di Gabriela Concha (Irlanda), “Metralla” di Victor Rodolfo Jimenéz (Cuba); Sezione Videoclip – “Barbate” di Giovanni Gallerini e Federico Ruggieri (Italia – Spagna), “Banned from USA” di René Nuijens (Paesi Bassi), “Lutero 2.0” di Alfredo Marasti (Italia), presente il regista; Sezione Contemporary – “Fisherman” di Huseyin Bozbay (Turchia), “Deus ex nihilo” di Felix Stefanaggi (Polonia), presente il regista; Sezione Corti di Fiction – “The alignment problem” di Guilherme Peters, Matias Mariani e Roberto Winter (Brasile), “Goodbye pig” di Roberta Palmieri (Italia).

Alla Fondazione Grimaldi alle ore 18.30 si terrà “Versi che si fanno luce”, l’incontro con i poeti del concorso di poesia “Versi di Luce: l’inno del poeta resta, un atto di bellezza che diventa resistenza”. Alle ore 19.00 alla Società di Mutuo Soccorso si svolgerà la Masterclass con Franco La Magna “I primi decenni del cinema in Sicilia, dal muto all’avvento del sonoro” con presentazione del libro “Storia del cinema in Sicilia (1895-1931) di Franco La Magna.

La seconda giornata di Festival a Modica si concluderà alla Società di Mutuo Soccorso alle ore

20.30 con la proiezione dell’opera in concorso nella Sezione Lungometraggi “Nado” di Daniele Farina, presente il regista.

