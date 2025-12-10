  • 10 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 10 Dicembre 2025 -
Politica | Pozzallo

La denuncia di FdI Pozzallo. “Palazzo Musso, cantiere chiuso e lavori incompleti”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Pozzallo, 10 dicembre 2025 – Fratelli d’Italia Pozzallo intende portare all’attenzione della cittadinanza e dell’amministrazione comunale una situazione che riteniamo inaccettabile e che interessa uno dei luoghi più rappresentativi del centro cittadino: Palazzo Musso, in Piazza delle Rimembranze.
Il cantiere, avviato da tempo, risulta oggi chiuso con i lavori visibilmente incompleti. Ancora più grave è il fatto che la ditta esecutrice abbia lasciato in loco una notevole quantità di materiale da smaltire, come documentato dalla foto in allegato. Il tutto a danno dell’estetica del centro storico, della sicurezza dei cittadini e del decoro urbano.
Riteniamo doveroso sollevare pubblicamente questo problema e chiedere all’amministrazione chiarimenti immediati:
– Quali sono le motivazioni della sospensione del cantiere?
– Sono previste tempistiche certe per il completamento dell’opera?
– Chi si farà carico della rimozione e dello smaltimento dei materiali lasciati incustoditi?
Un’amministrazione responsabile, concludono da Fratelli d’Italia, non può ignorare il degrado nel cuore pulsante della città. Pozzallo merita risposte, rispetto e trasparenza.

585636
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube