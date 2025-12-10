La denuncia di FdI Pozzallo. “Palazzo Musso, cantiere chiuso e lavori incompleti”

Pozzallo, 10 dicembre 2025 – Fratelli d’Italia Pozzallo intende portare all’attenzione della cittadinanza e dell’amministrazione comunale una situazione che riteniamo inaccettabile e che interessa uno dei luoghi più rappresentativi del centro cittadino: Palazzo Musso, in Piazza delle Rimembranze.

Il cantiere, avviato da tempo, risulta oggi chiuso con i lavori visibilmente incompleti. Ancora più grave è il fatto che la ditta esecutrice abbia lasciato in loco una notevole quantità di materiale da smaltire, come documentato dalla foto in allegato. Il tutto a danno dell’estetica del centro storico, della sicurezza dei cittadini e del decoro urbano.

Riteniamo doveroso sollevare pubblicamente questo problema e chiedere all’amministrazione chiarimenti immediati:

– Quali sono le motivazioni della sospensione del cantiere?

– Sono previste tempistiche certe per il completamento dell’opera?

– Chi si farà carico della rimozione e dello smaltimento dei materiali lasciati incustoditi?

Un’amministrazione responsabile, concludono da Fratelli d’Italia, non può ignorare il degrado nel cuore pulsante della città. Pozzallo merita risposte, rispetto e trasparenza.

