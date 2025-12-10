Novantasei artisti per un’unica causa: la mostra “Stop the drops” si inaugura il 13 dicembre all’Hemingway di Modica

Modica, 10 Dicembre 2025 – Sabato 13 dicembre, dalle 19, l’idea di “Stop the drops” si concretizza finalmente in una mostra collettiva, aprendosi al pubblico negli spazi del noto locale “Hemingway” nel centro storico di Modica.

Ideata dal fotografo e curatore Andrea Iran e realizzata in collaborazione con l’Hemingway, l’iniziativa nasce primariamente come un atto di sensibilizzazione e sostegno per “tenere accesa la luce sul genocidio” in corso sulla Striscia di Gaza.

Più che una semplice esposizione artistica, “Stop the drops” è un’azione dal forte valore sociale. Il ricavato delle vendite delle opere sarà interamente devoluto alla ONG CISS – Cooperazione Internazionale Sud Sud, per sostenerne le attività essenziali in Palestina. Il CISS è attualmente in prima linea con interventi di emergenza e tutela in favore della popolazione civile palestinese.

Sono ben 96 gli artisti e le artiste che hanno risposto all’appello, donando le proprie opere per rendere l’arte accessibile e, in questo caso, strumento di solidarietà concreta.

La mostra vanta la partecipazione di una vasta e variegata compagine artistica. Ecco i nomi degli artisti che hanno donato il loro contributo:

Noemi Alessandra, Emanuela Alfano, Chiara Amore, Simone Aprile, Francesca Baglieri, Daria Batolo, Luca Biagio, Giovanni Blanco, Giuseppe Bombaci, Maria Buemi, Paolo Caldarella, Giansalvo Cannizzo, Paola Careno, Franco Carino Zanotti, Iole Carollo, Francesca Carpentieri, Orazio Caruso, Daniele Cascone, Claudio Cavallaro, Caterina Cavallo, Cristina Cavallo, Andrea Cerruto, Edgardo Michele Cerruto, Ardesia Coco, Alfredo Covato, Barbara Cucinotta, Giuseppe Cupperi, Gabriele Drago, Sonia Drago, Andrea Errera, Luigi Fatuzzo, Grazia Ferlanti, Luigi Fiano, Violetta Fidilio, Alessandro Finocchiaro, Rosa Franceschino, Salvatore Fratantonio, Freaklab, Antonella Giannone, Gabriele Giannone, Giordano, Roberta Guarnera, Gummy Gue, Il Signor Nessuno, Ilde, Andrea Iran, Alessandro Iudica, Kastano, Antonio La Ferlita, Agata Leocata, Natale Leontini, Nanni Licitra, Mariapaola Lissandrello, Emanuele Mandolfo, Andrea Mangione, Gianni Mania, Deborah Medica, Martina Minauda, Mistinguett, Arianna Modica, Caterina Modica, Chiara Modica, Guille Navarré Lopez, Aria Paolino, Ettore Pinelli, Giuseppe Pitino, Rossella Poidomani, Maurizio Pometti, Cetty Previtera, Rossella Ragusa, Francesco Rinzivillo, Chiara Rizza, Alessandra Roccasalva, Giovanni Roccasalva, Ruggero Ruggieri, Leandra Russo, Francesco Ruta, Liina Salonen, Filippa Santangelo, Lorella Savarino, Emanuele Savasta, Enrico Spadaro, Adele Statello, Marco Terroni Grifola, Federica Tomasello, Samantha Torrisi, Gaetano Trovato, Clara Tumino, Greta Valente, Manuela Vargetto, Chiara Vinci, Pamela Vindigni, Giovanni Viola, Miriam Viola, Mattia Virdieri, UNICA.

La mostra è stata realizzata con il supporto di realtà attive sul territorio come Modicaltra, Bedda Ciao, Palestina Viva, Assemblea No Guerre e Collettivo Ocra.

L’ingresso è libero. L’esposizione sarà visitabile fino all’11 gennaio e sono già previste repliche in altre città nei prossimi mesi. L’appuntamento a Modica è quindi un’occasione unica per unire la passione per l’arte a un gesto concreto di solidarietà internazionale.

