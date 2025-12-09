Malore in Consiglio Comunale a Ragusa: Assessore Iacono (Bilancio) accusa un mancamento

RAGUSA, 09 Dicembre 2025 – – Momenti di apprensione nel Consiglio Comunale di Ragusa questo pomeriggio, dove l’Assessore al Bilancio, Giovanni Iacono, è stato colto da un malore mentre stava illustrando i contenuti del documento finanziario.

Durante il suo intervento in aula, l’assessore ha accusato un mancamento e ha chiesto di potersi interrompere, spiegando di sentirsi male.

A seguito dell’accaduto, la diretta della seduta consiliare è stata immediatamente sospesa per alcuni minuti.

L’Assessore Iacono è stato prontamente assistito e successivamente accompagnato in ospedale in ambulanza per gli accertamenti sanitari necessari.

Fortunatamente, le sue condizioni non destano preoccupazione.

