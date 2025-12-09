Aggressione choc a Vittoria, Bimbo di 10 anni picchiato e derubato del cellulare

VITTORIA, 09 Dicembre 2025 – Un grave episodio di violenza si è verificato a Vittoria, dove un ragazzino di appena dieci anni è stato aggredito e derubato del telefono cellulare. L’accaduto, l’ennesimo del suo genere nella città, è stato portato all’attenzione pubblica durante una seduta del Consiglio Comunale.

A denunciare l’episodio in aula è stata la consigliera comunale Valentina Argentino, che ha espresso profonda indignazione per l’accaduto.

«È inaccettabile – ha dichiarato la consigliera – che non ci si senta più sicuri neppure nelle nostre piazze, nei luoghi di incontro, davanti ai punti di aggregazione culturale che dovrebbero essere spazi protetti per tutti, soprattutto per i più giovani».

Il bambino è stato picchiato e gli è stato strappato il cellulare.

La consigliera Argentino ha ricollegato l’episodio alla necessità di un intervento immediato sul fronte della sicurezza.

«Ho affrontato questa situazione nel mio intervento, e mi auguro che le promesse annunciate dopo l’incontro al Ministero, alla presenza del sindaco e del senatore Sallemi, si traducano rapidamente in fatti concreti». La richiesta è chiara: «Servono più forze dell’ordine sul territorio, e servono subito».

Sull’aggressione, avvenuta ai danni del minore di dieci anni, stanno indagando i Carabinieri.

Foto repertorio

Salva