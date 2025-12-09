Modica Calcio, ultimi sforzi del 2025: si punta alla tripla vittoria con l’organico quasi al completo

Modica, 09 Dicembre 2025 – Dopo aver inanellato la decima vittoria consecutiva, un traguardo impressionante che ne conferma la leadership, il Modica Calcio si prepara ad affrontare gli ultimi e cruciali impegni del 2025. La squadra rossoblù chiuderà l’anno con una triplice sfida tra campionato e Coppa Italia, determinata a mantenere l’imbattibilità e consolidare la propria posizione.

Gli avversari di fine anno saranno il Palazzolo e il Mazzarrone in campionato, seguiti dal derby contro il Vittoria in Coppa.

In vista di queste sfide, il tecnico Filippo Raciti può tirare un sospiro di sollievo: potrà infatti contare sulla quasi totalità del suo organico. Solo tre elementi sono ancora sotto stretta osservazione medica, ma per due di loro si intravede la luce in fondo al tunnel.

Salvatore Maimone: il centrocampista è sulla via del recupero completo dall’infortunio al ginocchio subito nella gara di campionato contro l’Avola. L’obiettivo è riprendere gli allenamenti con la squadra entro la fine di dicembre, per rimettersi a completa disposizione del mister già per l’inizio del nuovo anno.

Giorgio Mallia: il giovane difensore è stato dimesso dall’Ospedale Maggiore di Modica dopo un’operazione di appendicite. Mallia è fortunatamente già recuperato dal precedente problema alla caviglia, ma dovrà ora affrontare un periodo di convalescenza forzata post-operatoria prima di poter tornare in campo ad aiutare i suoi compagni.

Dario Cappello: l’ultima preoccupazione riguarda il giovane esterno, uscito zoppicando dalla recente vittoria per 5-1 contro la Gioiosa. Nonostante l’apprensione iniziale, negli ultimi giorni il ginocchio non ha mostrato segni di gonfiore, un fattore che fa ben sperare in un recupero nel breve periodo. Saranno eseguiti ulteriori accertamenti, ma l’ottimismo regna.

Con la rosa quasi al completo, il Modica Calcio si prepara dunque a giocarsi le ultime carte di questo 2025 per trasformare una striscia di successi in un bottino completo di vittorie. La tifoseria attende con ansia questi ultimi 90 minuti per chiudere l’anno in vetta.

Salva