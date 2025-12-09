  • 9 Dicembre 2025 -
  • 9 Dicembre 2025 -
Sport

Il Premio Padua 2025 alla ginnasta modicana Giulia Cappello di 15 anni

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 09 dicembre 2025 – La ginnasta modicana Giulia Cappello, 15 anni, è la vincitrice del Trofeo Atleta dell’anno “Salvatore Padua” edizione 2025. Il suo ricco curriculum presentato dalla Società “Motyca ginnastica artistica e aerobica”, ha attirato l’attenzione della Commissione esaminatrice del Premio, composta dal presidente Alessandro Bracchitta (che prende il posto del compianto Adolfo Padua), Pina Di Stefano, Alfina Marino, Alessandro Bongiorno, Maria Monisteri, Sergio Cassisi, Vito Veninata, Claudio Alessandrello, Roberto Chiaramonte, Francesca Giucastro e Giuseppe La Lota. Fra le tante vittorie conseguite dall’atleta che ha cominciato all’età di 8 anni, una medaglia d’argento con la maglia azzurra ottenuta al campionato del mondo FGI.

Gli altri atleti segnalati con una targa speciale sono Giuseppe Mazza, mezzofondista dell’Atletica Padua Ragusa, Sofia Spadaro, atleta della Scherma Modica, Andrea Lembo, promessa dello Skateboard ibleo.

Il Trofeo Csen 2025 è stato assegnato a Giorgia Rovetto, specialità Danza sportiva.

Federico Calcaterra, ha ricevuto la Targa Coni 2025.

Il Coni in questa edizione ha anche assegnato la medaglia d’oro all’atleta Martina Di Stefano, campionessa mondiale di pesca sportiva e attività subacquea; e la “stella di bronzo” alla Società sportiva Judo Club Koizumi Scicli Asd.

Adolfo Padua, l’anima propulsiva di questo Premio che ha organizzato per 57 anni ci ha lasciati quasi un anno fa, ma sarà virtualmente ancora con noi grazie all’istituzione del primo “Riconoscimento Adolfo Padua una vita per lo sport”. Riconoscimento che in questa prima edizione è stato assegnato all’ex coach di Volley Lucio Sascaro, per tanti anni pilastro dell’Aurora Giarratana. “Mio zio Adolfo- dice Alessandro Bracchitta, che ha preso in mano le redini organizzative del Premio- ha condiviso la sua intensa vita con lo sport e con il ricordo del fratello Salvatore. Mi sembrava più che doveroso ricordarlo inserendo un altro riconoscimento a lui dedicato nel contesto generale del “Premio Padua” che è giunto alla 58 edizione”.

Alla cerimonia di premiazione moderata dal giornalista Michele Farinaccio, che avverrà giorno 22 dicembre 2025, alle ore 17,30, presso la sede della Provincia di Ragusa, sala “Gianni Molé”, sarà presente anche il presidente del Coni Sicilia, Enzo Falzone.

